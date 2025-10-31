¿Novia de Eleazar Gómez, participante de ‘La granja VIP’, está embarazada? Actor hace reveladora confesión

Eleazar Gómez y su novia, Miriam García, vuelven a dar de qué hablar. Y es que, en medio de la polémica por el presunto altercado violento que protagonizaron antes de que él entrara a ‘La granja VIP’, el actor sorprende a todos y ¿confirma que será papá?

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Eleazar Gómez es violento con su nueva novia, Miriam García?

Hace algunas semanas, la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, Miriam García planeaba interponer una demanda contra Eleazar Gómez por violencia. Supuestamente, el actor la habría agredido una semana antes de que entrara a ‘La granja VIP’.

La información fue desmentida por el mánager de Eleazar y hasta por la propia Miriam. Durante un enlace con el reality, García aseguró que todo era falso y se dijo muy molesta de que se dieran esta clase de “noticias falsas”. Pese a la explicación, muchos siguieron dudando, pues Gómez ya tiene antecedentes de haber violentado a sus exparejas. Incluso estuvo cinco meses en prisión por ello.

Posteriormente, Ana María dio la cara y, en entrevista para TVNotas, afirmó que la información había sido obtenida de “fuentes confiables”, las cuales también le habrían revelado que, presuntamente, Miriam habría sido presionada para “no decir la verdad”. De igual forma, indicó que respetaba el hecho de que la mujer aún no se sintiera “lista” para proceder legalmente.

Aunado a todo esto, una fuente contó a TVNotas que, supuestamente, Miriam sí sufría maltratos a manos de Eleazar, pero que la chica no quería dejarlo debido a que estaba “muy manipulada” y cree que puede “cambiarlo”.

“Es un tema que ya escaló y Miriam es la única que no ha abierto los ojos. No lo quiere denunciar. Se puso necia diciendo que ‘es el amor de su vida’. No entiendo de qué le sirve tener título universitario y saber varios idiomas si se dejará manipular por un hombre con antecedentes de agresión y violencia. Por eso sus papás no estuvieron de acuerdo con el noviazgo cuando se los anunció”, reveló.

Eleazar Gómez y su novia / Instagram:@eleazargomez333

¿Eleazar Gómez confirmó el embarazo de su novia, Miriam García?

Durante una conversación con algunos chicos de ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez habría dejado ver que podría convertirse en papá. Todo comenzó cuando Omahi le comentó que ya debería “casarse y escribirle a la cigueña”, pues “ya estaba en edad”.

Ante esto, Eleazar mencionó que había una posibilidad de que su novia esté embarazada. Si bien no dio muchos detalles, señaló que, previo a entrar al show, su pareja le había comentado “algo” y que, si se llega a confirmar, sería “la mejor noticia”.

“No me quiero cebar ninguna noticia, pero hay una posibilidad de que ya esté. Si fuera así, te lo juro, mi vida, sería la mejor noticia de mi vida. No se sabe. Estábamos ya en esas. Estoy completamente decidido a pasar el resto de mi vida con Miriam García Lara” Eleazar Gómez

Hasta el momento, Miriam no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero cuando estuvo en ‘La granja VIP’, indicó que se venía una “sorpresa” que no podía dar a conocer aún. Algunos usuarios creyeron que se trataba de una boda. No obstante, las declaraciones de Eleazar han reforzado la teoría de un posible embarazo.

😎Acá el #EleazarGomez contando bien feliz que su novia podría estar EMBARAZADA y el otro “panzona” 🫩🫩 muy infantil. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/FmFvh37MME — Carlos Quirarte (@cquirarte) October 30, 2025

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez?

Miriam García Lara, actual pareja de Eleazar Gómez, es hermana de Ian García, exintegrante de ‘los Wapayasos’. Debido a que no pertenece al mundo del espectáculo, mantiene su vida en privado. Sin embargo, se sabe que es desarrolladora de software y tiene una hija.

Sobre cómo conoció al actor, Ian mencionó a TVNotas que él fue quien los presentó en su momento y la química entre los dos fue instantánea. También relató que sus papás no estaban muy de acuerdo con la noticia por los antecedentes de violencia de Eleazar. No obstante, con el tiempo aprendieron a aceptarlo.

“Fui el culpable de haberlos presentado. Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto”, puntualizó.

