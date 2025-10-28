¿Eleazar Gómez sí es violento? Su novia lo encubre por una poderosa razón, revela Ana María Alvarado

En los últimos días, Eleazar Gómez ha sido el centro de la controversia. Durante su participación en ‘La granja VIP’, Ana María Alvarado reportó que presuntamente su novia, Miriam García, planeaba ejercer acciones legales en su contra tras un episodio violento, suscitado poco antes de que él entrara al reality.

Debido a que el actor ya ha sido señalado anteriormente por agredir a varias de sus exparejas, muchos tomaron esta información como verdad. Tras esto, el mánager del actor y la propia Miriam rompieron el silencio y aseguraron que todo era falso. Incluso sostuvieron que todo era una campaña para desprestigiar a Eleazar Gómez.

Todo esto provocó que se comenzara a dudar de la calidad periodística de Ana María. Muchos usuarios la han tachado de “mentirosa”. Ante esto, es la propia comunicadora quien da su versión de la historia para TVNotas. Esto fue lo que dijo.

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre el presunto episodio violento entre Eleazar Gómez y su novia?

La semana pasada, a través de su canal de YouTube, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que, supuestamente, Eleazar Gómez se había peleado con Miriam García poco antes de entrar a ‘La granja VIP’.

Aunque no dio muchos detalles de cómo habría sido la agresión, informó que la hermana de Ian García, exmiembro de los Wapayasos, ya estaría iniciando acciones legales.

“Ella está por interponer, incluso, la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento… Hermana de Ian García, ‘el Wapayaso’… No podemos afirmar que Eleazar ya haya cambiado, sí hay otros episodios... De ser así, Eleazar seguirá en problemas”, contó.

Cabe destacar que una amiga de la pareja narró en este martes de TVNotas que, aparentemente, Miriam estaría “cegada” y le habría tolerado muchos comportamientos tóxicos a Eleazar Gómez.

¿Por qué la novia de Eleazar Gómez no quiere hablar sobre el supuesto episodio violento que sufrió?

En una entrevista para TVNotas, Ana María Alvarado no solo sostuvo que la información había sido obtenida de una “muy buena fuente”, sino que también señaló la posible razón por la que Miriam García se negaría a hablar sobre la supuesta agresión que sufrió por parte de Eleazar Gómez.

La periodista comenzó mencionando que ningún familiar de Eleazar estuvo presente en el foro durante la más reciente eliminación de La granja VIP, en la que él estaba nominado. Señaló que hasta el propio actor se sorprendió de que su novia fuera la que le mandó solo un mensaje de apoyo en ese momento.

“Primero se desconcertó porque no había nadie de su familia en el foro… El conductor le tuvo que decir: ‘Tu familia no puede, está trabajando’... Cuando los tres escogen que quieren ver mensajes de su familia, no es nadie de sus hermanas, nadie de la familia directa, es la novia. No sé si viste la cara que puso Eleazar, no se esperaba que fuera ella. No puedo revelar quién me lo dijo, pero es una fuente en la que confío. Ni siquiera lo detallé, como me lo contaron. Ella no lo ha querido decir y hasta ahora lo ha desmintido. Muchas personas saben lo ocurrido, no solamente yo” Ana María Alvarado

La comunicadora resaltó que, aparentemente, conocidos de la pareja han ‘presionado’ a García para que no ventile esta situación, al menos no mientras él está en el reality.

“Ella ya estaba dispuesta a recurrir legalmente, pero le han pedido que espere, que lo apoye en ‘La granja VIP’, que necesita su apoyo. Si ella así lo decide, está en su derecho. Nada más, Miriam, foco rojo. Si ya viste indicios, difícilmente va a cambiar”, expresó.

Si bien sostuvo no tener nada en su contra, considera que Eleazar aún tiene un largo camino que recorrer para sanar completamente: “Nadie juega 24 horas… No puedes estar actuando las 24 horas… Nos empezamos a dar cuenta de muchos detalles de comportamiento de todos. Desearía que esté bien, desearía que fuera mentira, pero el tiempo me dará o quitará la razón”, sentenció.

¿Qué piensa Ana María Alvarado sobre Eleazar Gómez y su participación en ‘La granja VIP’?

Durante la conversación, Ana María Alvarado dio su opinión sobre la participación de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’. La comunicadora simplemente manifestó sus mejores deseos para que le vaya bien y que logre “calmar sus nervios”.

“Yo creo que todos le desean algo bueno porque está ganando dinero. Ojalá controle sus nervios y sus impulsos… Cuando salen varias voces, algo será, pero respetemos el tiempo de cada quien”, indicó.

Para finalizar, señaló que la supuesta demanda que iba a poner Miriam García contra Eleazar Gómez nunca se concretó, por lo que, actualmente, el actor no tendría problemas legales.

