¿Por eso ‘odia’ a Eleazar Gómez? Así fue la relación entre Kim Shantal y el cuñado del actor, Ian García

Desde las primeras semanas de ‘La granja VIP’, Kim Shantal y Eleazar Gómez han tenido ciertos roces. Y es que ella lo acusa de ser un “traicionero”, mientras que él insiste en que ella, entre otras cosas, es una “falsa”. Si bien en su momento parecía que podían reconciliarse, han preferido mantener distancia.

En un inicio, las fans de Eleazar Gómez teorizaron que Kim presuntamente sentiría una cierta atracción por el actor, pero lo ocultaba siendo “grosera” con él, pues ambos tienen pareja. No obstante, en los últimos días ha surgido otra especulación; se cree que Shantal presuntamente no toleraría a Gómez por su cuñado, Ian García, con quien se dice que ella habría tenido un romance hace algún tiempo.

¿Por qué Kim Shantal no tolera a Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Los roces entre Kim Shantal y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’ comenzaron a partir de la segunda semana. La joven se molestó al ver cómo el actor había traicionado a Sandra Itzel, cuando previamente había jurado que la protegería.

A raíz de esto, se distanciaron y, en múltiples ocasiones, hasta se han acusado mutuamente de ser “falsos”. Su pelea más reciente fue el pasado domingo 7 de diciembre, cuando anunciaron que ‘el Patrón’ iría a nominación directa tras el pleito que tuvo con Gómez y en el que, aparentemente, le tocó sus partes nobles.

La influencer acusó a la producción de favorecer al actor y afirmó que este último había cometido “actos de acoso”, pero que nunca ha sido sancionado.

“Mejor que ya le den el premio y ya nos vamos todos a nuestra casa. La verdad es que se me hace súper injusto: todo el tiempo se la pasa acosándonos. No respeta el espacio personal; siempre tenemos que sentir su baba cuando está borracho. Si nos fuimos al otro lado es porque llevamos cuatro días soportando su acoso, sus groserías y sus maldiciones”, expresó.

El conductor del programa la mandó a callar en múltiples ocasiones, mientras que Eleazar veía a la joven con evidente molestia.

¿Kim Shantal no tolera a Eleazar Gómez por culpa de Ian García?

Actualmente, Eleazar Gómez está saliendo con una chica llamada Myriam García, quien es hermana de Ian García, exintegrante de ‘los Wapayasos’. En su momento, se llegó a decir que este último presuntamente habría ternido un romance con Kim Shantal que, aparentemente, terminó mal.

Aunque ninguno de los dos lo confirmó de manera oficial, el rumor comenzó durante su participación en ‘La venganza de los ex VIP’ en 2021, como uno de los chicos solteros. En dicho reality, ambos habrían protagonizado muchas peleas.

Una de las más intensas fue cuando ella, pasada de copas, le dijo que era un mentiroso. En respuesta a esto, el artista le habría dicho que la tuvo en “la palma de su mano”.

“Te tuve aquí. Eres un yoyo, te gusta jugar con la gente”, le gritó. Shantal no se quedó callada y le dijo que, si realmente hubiera querido jugar con él, lo tendría comiendo de su mano. En ese momento, la joven aseguró que él le había prometido que, al concluir el reality, estarían juntos.

Durante su estancia en ‘La granja VIP’, Shantal hizo mención de un ex que jugó con ella y la lastimó mucho. Aunque no mencionó nombres, algunos creen que presuntamente se refería a Ian García. Los fans de Eleazar sostienen que, pese a tener novio, Kim no ha superado a Ian y por ello odia a Eleazar.

Al menos de manera oficial, se sabe que Kim no tolera a Eleazar por considerarlo un “traicionero” y que siempre “se hace la víctima”.

¿Quién es Ian García, cuñado de Eleazar Gómez?

Ian García

Nació el 19 de octubre de 1994 y actualmente tiene 31 años.

Es famoso por haber sido miembro de ‘Los Wapayasos’.

Actualmente, está enfocado en desarrollar una carrera en solitario.

Es hermana de Myriam García, novia de Eleazar Gómez

Entró a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa en 2024.

Se ha especulado que realmente es pareja de Eleazar Gómez y su hermana solo sería su “tapadera”.

