Alfredo Adame llama “verdulera” a Kim Shantal en La granja VIP y ella rompe en llanto ¿ya no son amigos?

La tensión en La granja VIP alcanzó un nivel inesperado durante la reciente asamblea, donde una simple nominación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de toda la temporada. Lo que parecía una dinámica rutinaria de votos se transformó en una confrontación frontal entre Alfredo Adame y Kim Shantal, quienes ya arrastraban fricciones desde semanas atrás, pero que ahora explotaron en televisión nacional con descalificaciones, señalamientos y frases que el público no tardó en viralizar.

kim Shantal, Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, ‘el Patrón’ y Kike Mayagoitia luchan este jueves por la salvación en La granja VIP / Redes sociales

¿Qué pasó en La granja VIP para que Alfredo Adame insultara a Kim Shantal en plena nominación?

La polémica estalló durante la asamblea del miércoles 3 de diciembre en La granja VIP, cuando los participantes debían emitir sus votos para definir a los nominados de la semana. En ese momento, Kim Shantal tomó la palabra y reveló su decisión de darle el punto a Alfredo Adame, argumentando que el actor la había decepcionado tanto “como persona” como “como jugador”.

La creadora de contenido aseguró que ha visto comportamientos que no considera correctos dentro del reality y que, pese a que Adame niega verse afectado por las críticas, “los comentarios negativos sí le afectan”. Esta afirmación fue el detonante que provocó la furiosa reacción del actor.

¿Qué respondió Alfredo Adame tras la nominación de Kim Shantal en La granja VIP el 3 de diciembre de 2025?

Alfredo Adame no tardó en responder. No solo negó estar decepcionado de ella, sino que recordó el reciente conflicto de Kim Shantal con Manola Díez, usando ese altercado para desacreditarla públicamente:

“En uno de tus pleitos de verdulera, con Manola, porque para mí eso es lo que eres, una verdulera, me llamaste ‘pinche viejillo pendejo’” Alfredo Adame

Y no se detuvo ahí. El conductor remató su réplica con una frase que dejó a todos los presentes en shock:

“Yo no creo que una ignorante como tú ni en cinco vidas naturales llegues siquiera a tener el uno por ciento de lo que yo soy y represento.” Alfredo Adame

La mesa quedó en silencio. Los demás granjeros solo pudieron observar cómo la tensión subía y la discusión dejaba ver que su relación estaba completamente fracturada.

El actor no solo justificó sus acciones, sino que acusó a Kim de comportarse de manera “tramposa” y “malintencionada”. Sus palabras fueron directas y contundentes:

Alfredo Adame “Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable. Sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos… es desagradable y a final de cuentas terminas usando el mismo juego sucio, mañoso, tramposo, insano y malintencionado.”

La influencer se mantuvo firme y replicó sin titubear: “No tengo nada que decirle, sigo pensando lo mismo. A mí tampoco me parece buen jugador ni estratega; la semana pasada le dimos una cátedra de cómo hacer una buena estrategia.”

La pelea ya es tendencia en redes sociales. Aunque Kim Shantal intentó aguantar la fuerte descarga verbal de Alfredo Adame durante la asamblea, horas después se le vio llorando junto a Bea y el Patrón, quienes aseguraron que nada de lo dicho en la nominación era cierto.

Así fue como paso:

¿Quiénes quedaron nominados tras el explosivo pleito entre Kim Shantal y Alfredo Adame?

A pesar del caos, la asamblea continuó y se dieron a conocer los nominados de la octava semana de La granja VIP:



Fabiola Campomanes

César Doroteo

Kim Shantal

Alfredo Adame

Recordemos que Fabiola Campomanes está en la placa gracias al legado de su amiga Lis Vega, la séptima eliminada del reality. Por su parte, César Doroteo subió a la placa tras perder junto a Kim Shantal en el martes de Duelo entre granjeros y peones.

Fabiola Campomanes y Teo nominados de la semana ocho en La granja VIP

¿Cómo votar por tu nominado favorito de la Granja VIP y evitar que sea el próximo eliminado?

Para salvar de la eliminación a tu granjero favorito en La granja VIP, solo necesitas seguir tres simples pasos:



Ingresa a la página web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Distribuye tus diez votos entre los nominados.

Haz clic en la opción de votar y ¡listo!

Recuerda que el voto es en positivo.

