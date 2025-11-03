La granja VIP: ¿Quién fue eliminado este domingo 2 de noviembre?

Este domingo se llevará acabo la tercera gala de eliminación en “La granja VIP”, esta será la primera vez que habrá 4 nominados en la placa en vez de tres nominados. Como las semanas anteriores.

¿Qué pasó el viernes de traición en La granja VIP?

El viernes de traición del 31 de octubre en “La granja VIP” estuvo lleno de giros, drama y decisiones inesperadas que sorprendieron tanto a los concursantes como al público. A continuación, te contamos lo más relevante de la jornada.

Sergio Mayer Mori se convirtió en el centro de atención de la noche. Tras ganar el reto de salvación del jueves, obtuvo el poder de salvar a uno de los nominados y reemplazarlo con otro participante.

El actor decidió salvar a Manola Díez, quien había sido elegida por sus compañeros en la Asamblea. Sin embargo, al llegar el momento de completar la “traición”, se negó a cumplir con la regla que lo obligaba a subir a uno de los peones —Kike Mayagoitia u Omahi— a la placa de nominados.

Su negativa generó desconcierto entre los demás granjeros y molestia en la producción, que decidió imponer un castigo: ambos peones, Kike y Omahi, quedaron automáticamente nominados si Sergio no nombraba un nominado. El no quiso mencionar a ninguno, por lo cual ambos se fueron a la placa de nominados.

Sergio Mayer Mori es castigado por incumplir reglas en La granja VIP. / Captura de pantalla La granja VIP

¿Quiénes están nominados en La granja VIP esta tercera semana?

Después de todo, así quedó conformada la lista de nominados que se enfrentarán a la eliminación del próximo domingo:

Lis Vega, nominada por el “legado” que dejó Sandra Itzel antes de su salida.



Eleazar Gómez, elegido por sus compañeros durante la Asamblea.



Kike Mayagoitia, nominado como sanción.



Omahi, también incluido por castigo.

Esta inesperada decisión marcó un momento histórico en el reality, ya que es la primera vez que cuatro concursantes quedan nominados al mismo tiempo, lo que promete una gala de eliminación cargada de tensión y sorpresas.

Filtran eliminado de este 2 de noviembre, así irían las votaciones. / Redes sociales

¿Cómo votar tu favorito en La granja VIP? Pasos para votar

Si quieres salvar a tu participante favorito en “La granja VIP”, existen varias formas de hacerlo. A continuación, te explicamos paso a paso cómo votar y cómo aprovechar al máximo tus votos diarios.

En la página oficial

Ingresa a lagranjavip.tv/vota o desde tvazteca.com.



Busca a tu concursante favorito.



Cuentas con 10 votos diarios que puedes repartir entre varios granjeros o dedicar todos a uno solo.



Si respondes una breve encuesta, obtienes 10 votos adicionales.

2. En la app “TV Azteca En Vivo”

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.



Escanea el código QR que aparece durante la transmisión por TV Azteca o Disney+.



Accede a la sección de La Granja VIP y utiliza tus 10 votos diarios desde ahí.



¿Quién fue eliminado en La granja VIP este domingo 2 de noviembre?

Hoy domingo 2 de noviembre, en punto de las 8:00 p.m., se llevará a cabo la tercera gala de eliminación de “La granja VIP”. La semana pasada, Sandra Itzel fue la eliminada, mientras que el regreso de Eleazar Gómez tomó por sorpresa a los habitantes, quienes en su mayoría creían que él sería el expulsado tras su polémica traición hacia Sandra tras jurarle lealtad y nominarla en la asamblea de nominación.

Esta semana promete grandes sorpresas. ¿Eleazar Gómez se salvará nuevamente? Además, los votos divididos de Manola, entre Kike Mayagoitia y Omahi, podrían cambiar por completo el rumbo de la eliminación Esta noche lo sabremos.

Información en desarrollo.

