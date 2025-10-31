La traición en La granja VIP: ¿Quién será salvado y traicionado por Sergio Mayer Mori HOY, 31 de octubre?

La tensión está en su punto máximo dentro de La granja VIP 2025. Este viernes 31 de octubre llega uno de los momentos más esperados y temidos por los participantes: la Traición, una dinámica que promete sacudir alianzas, poner a prueba amistades y desatar conflictos entre los granjeros. En el centro de la polémica se encuentra Sergio Mayer Mori, quien tiene el poder de decidir quién será salvado y quién terminará traicionado en esta intensa jornada del reality de Azteca Uno.

¿Qué es el viernes de “la Traición” en La granja VIP 2025?

La esperada dinámica del “viernes de Traición” es una de las más explosivas del reality. Cada semana, los participantes enfrentan esta prueba estratégica que puede alterar la lista de nominados sin que los votos tengan la última palabra. Según explicó Kristal Silva, conductora del programa,

“El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los tres nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados”. Kristal Silva

Esto significa que Sergio Mayer Mori podría sacar del paredón a uno de los nominados en La granja VIP para poner en su lugar a un competidor que hasta ahora no había estado en riesgo. El poder de esta jugada genera incertidumbre y tensa las relaciones entre los habitantes, pues cualquiera podría ser la nueva víctima de esta traición. Además, esta dinámica se ha convertido en uno de los momentos más esperados por la audiencia, ya que revela quién está dispuesto a jugar con estrategia y quién actúa desde la emoción.

¿Quiénes están nominados esta semana en La granja VIP 2025?

Hasta ahora, los nominados oficiales son:



Lis Vega , enviada directo a la placa por Sandra Itzel el lunes.

, enviada directo a la placa por el lunes. Eleazar Gómez y

y Manola Díez, nominados tras la Asamblea del miércoles.

Pero con la Traición en juego, uno de ellos podría salir de la placa y otro granjero podría entrar sin haber sido votado. ¿A qué granjero va a elegir Sergio Mayer Mori?

Nominados de La granja VIP / Redes sociales

Actualmente, los 14 famosos que siguen en competencia y sin riesgo de salir son:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Alberto del Río ‘el Patrón’

Omahi

Kim Shantal

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Manola Díez

Eleazar Gómez

César Doroteo ‘Teo’

La Bea

Sergio Mayer Mori

Kike Mayagoitia

‘La Traición’ promete giros inesperados: nadie está a salvo en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿A qué hora y dónde ver la gala de traición en La granja VIP 2025?

La gala de traición se transmitirá este viernes a las 21:30 horas por Azteca Uno. Además, los fans pueden seguir el reality 24/7 en Disney+, donde se muestran todos los detalles, reacciones y momentos detrás de cámaras.

Este episodio promete ser uno de los más comentados en redes sociales, ya que la decisión de Sergio Mayer Mori podría cambiar por completo la lista de nominados y poner en riesgo a un granjero que jamás imaginó estar en la placa como a Jawy, que es uno de los más fuertes o a César Doroteo, el influencer que en las primeras semanas fue rival de Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori da a conocer la razón por la que entró a La granja VIP / Especial

¿Cómo votar por tu granjero favorito en La granja VIP 2025?

Si quieres salvar a tu favorito, puedes votar hasta 10 veces al día en página de La granja VIP. Solo tienes que seguir estos pasos:



Entrar a la página oficial: tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Seleccionar al granjero que quieres salvar

Dar clic en “votar” y listo

La plataforma está abierta todo el día. Y algo muy importante: el granjero que entre a la placa por traición heredará los votos del nominado que fue sustituido, así que no todo está perdido si tu favorito es traicionado.