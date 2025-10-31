¿Cómo van los votos en La granja VIP?: Un granjero está en la cuerda floja y podría ser eliminado

Las votaciones para definir quiénes podrían ser eliminados el domingo 2 de noviembre en La granja VIP 2025 continúan abiertas y los seguidores del reality se mantienen atentos a cada movimiento. Los nominados que se encuentran en riesgo han recibido un gran número de votos del público, mientras que los fans de cada participante buscan impulsar a sus favoritos a través de las distintas plataformas de votación. Hasta ahora, las cifras en redes sociales reflejarían una competencia reñida y cualquier cambio en las votaciones podría definir quién podría abandonar la granja en los próximos días.

Los resultados de las votaciones muestran un cambio importante entre los nominados de La granja VIP. / Foto: La granja VIP

No te pierdas: Lola Cortés rompe en llanto en La granja VIP 2025 y revela problema de salud que le afecta desde niña

¿Quiénes son los participantes nominados de la tercera semana de La granja VIP 2025?

En la tercera semana de La granja VIP 2025, las tensiones dentro del reality comenzaron a intensificarse con la definición de los nuevos nominados. Las dinámicas del juego y las decisiones de los participantes fueron determinantes para conformar la lista de quienes se encuentran en riesgo de abandonar la competencia.

Lis Vega fue la primera en aparecer entre los nominados, luego de recibir el legado que dejó Sandra Itzel, la segunda eliminada del programa. Esta decisión la colocó directamente en la placa de nominación, marcando el inicio de una semana decisiva.

Posteriormente, Sergio Mayer Mori se sumó a los nominados tras perder ‘el Duelo’ frente a Jawy Méndez, lo que comprometió su permanencia dentro de la granja. Sin embargo, logró ganar la prueba de salvación, lo que le permitió librarse de la eliminación y mantenerse en el juego.

Finalmente, durante la asamblea, las votaciones entre los granjeros determinaron que Manola Díez y Eleazar Gómez también subieran a la placa de nominación. Con ello, la tercera semana del reality promete más confrontaciones, estrategias y emociones en la recta final rumbo a la próxima eliminación.

Los resultados preliminares de las votaciones apuntan a un posible eliminado en La granja VIP 2025. Así va la competencia rumbo al domingo. / Foto: La granja VIP

No te pierdas: ¿Omahi miente sobre su lesión? El Tío Pepe lo confronta en plena clase de charrería en La granja VIP

¿Cómo irían las votaciones de la tercera gala eliminación de La granja VIP 2025?

El sitio Vaya, Vaya realizó una encuesta entre los seguidores de La granja VIP 2025 para conocer quién sería el participante que el público desearía que continúe en la competencia. Los resultados de estas encuestas en redes muestran cómo se han movido las preferencias de los espectadores conforme avanza la tercera semana del reality show, según los internautas.

Aunque Sergio Mayer Mori ya no está nominado tras ganar la prueba de salvación, obtuvo el 23% de los votos en la encuesta, lo que refleja que sigue presente en la conversación entre los fans del programa. En cuanto a los nominados actuales, las cifras muestran una diferencia clara entre los participantes que permanecen en riesgo.

De acuerdo con los resultados publicados por Vaya, Vaya, las votaciones sobre los nominados de La granja 2025 irían de la siguiente manera:



Con estos porcentajes, Manola Díez encabeza la lista, mientras que Eleazar Gómez se ubica con el menor número de votos en la encuesta. Lo que indicaría que él sería el posible eliminado del reality. Cabe destacar que estas son datos basados en encuestas de redes sociales. No hay un sitio oficial en el que den a conocer un dato puntual sobre los datos. Por esta razón, lo anterior queda en puntual calidad de rumor.

Así irían las votaciones de La granja VIP, según la encuesta de Vaya, Vaya. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Novia de Eleazar Gómez, participante de ‘La granja VIP’, está embarazada? Actor hace reveladora confesión

¿Cómo votar y cuántos votos tengo en La granja VIP 2025?

Las votaciones para decidir quién continúa en La granja VIP 2025 ya están abiertas, y los seguidores del reality show pueden apoyar a su participante favorito de forma sencilla a través de las plataformas oficiales. Cada usuario cuenta con 10 votos diarios, los cuales puede distribuir entre uno o varios granjeros, dependiendo de su estrategia o preferencia.

El proceso de votación está disponible tanto en la página oficial de TV Azteca como en la aplicación En Vivo, lo que permite participar desde cualquier dispositivo móvil o computadora. A continuación se detalla cómo hacerlo paso a paso:

Así podrás votar por tu favorito:



Entrar a la página oficial de TV Azteca.

Seleccionar la opción de “votar”.

Escoger al o los granjeros que quieras salvar y distribuir tus 10 votos diarios.

Presionar la opción de “votar” para confirmar tu elección.

También es posible participar desde la aplicación:



Escanea el código QR que aparece en pantalla durante las transmisiones del programa.

Descarga la app En Vivo y sigue las instrucciones de instalación.

Una vez dentro, ingresa a la sección de La granja VIP y vota por el participante que quieras apoyar.

Las votaciones se actualizan constantemente, por lo que cada voto cuenta para definir quién permanecerá dentro del reality y quién deberá abandonar la competencia el próximo domingo.

No te pierdas: Tefi Valenzuela lanza indirecta tras declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su paso por prisión