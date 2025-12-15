¿Cuándo sale el último eliminado de La granja VIP y cómo será la semana final? ¡Solo quedan seis granjeros!

La recta final de “La granja VIP” ya comenzó y la tensión entre los participantes es cada vez más evidente. Luego de 11 semanas de encierro, retos físicos, conflictos y convivencia extrema, el reality show entra en su etapa más decisiva.

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se dio a conocer al noveno eliminado del programa, lo que marcó el inicio de la semifinal. Ahora solo quedan seis granjeros en competencia, pero únicamente cinco lograrán avanzar a la gran final.

El público ya puede votar por su favorito, mientras se prepara una última semana cargada de nominaciones, duelos y una eliminación definitiva antes del cierre de temporada.

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Quién fue el noveno eliminado en La granja VIP?

Durante la gala del domingo 14 de diciembre de 2025, se anunció que Sergio Mayer Mori se convirtió en el noveno eliminado de “La granja VIP”. Su salida sorprendió a parte del público, ya que había logrado mantenerse firme durante varias semanas dentro del encierro y había ganado mucho apoyo de sus seguidores.

Sin embargo, la votación no le favoreció Eleazar Gómez y Teo se quedaron en” La granja VIP” y Sergio Mayer Mori tuvo que despedirse del reality, quedándose a un paso de la semifinal.

Con su eliminación, el programa entra oficialmente en su fase más competitiva, donde cada paso se vuelve decisivo, con una última eliminación que definirá a los 5 finalistas que llegarán el domingo.

Sergio Mayer Mori, La granja VIP / TV Azteca

¿Quiénes son los semifinalistas en La granja VIP?

Tras la salida de Sergio Mayer Mori, seis granjeros continúan en la competencia y luchan por un lugar en la gran final. Ellos son



Alfredo Adame

Alberto del Río ‘El Patrón’

La Bea

César Doroteo

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Todos han logrado superar pruebas físicas, estrategias de juego y momentos de tensión emocional y ser salvados por el público. Aunque ya están en la semifinal, uno de ellos será eliminado antes de la final, por lo que solo cinco llegarán al último programa.

El público puede votar para apoyar a su favorito, pero aun les quedan retos por superar a los granjeros esta semana.

¿Cuándo será la última eliminación en La granja VIP?

La última semana del reality estará marcada por una dinámica intensa. De acuerdo con lo explicado por Kristal Silva, conductora de “La granja VIP”, habrá nominaciones, duelos y salvación.

Lunes: Asamblea de nominación; dos granjeros quedarán en riesgo.

Asamblea de nominación; dos granjeros quedarán en riesgo. Martes: Primer duelo; el ganador se convierte en finalista y el perdedor queda nominado.

Primer duelo; el ganador se convierte en finalista y el perdedor queda nominado. Miércoles: Segundo duelo; el ganador avanza a la final y el perdedor se suma como cuarto nominado.

Segundo duelo; el ganador avanza a la final y el perdedor se suma como cuarto nominado. Jueves: Duelo de salvación; cuatro granjeros compiten y solo uno obtiene su pase directo a la final.

Duelo de salvación; cuatro granjeros compiten y solo uno obtiene su pase directo a la final. Viernes: La última eliminación de “La granja VIP” se llevará a cabo el viernes previo a la final, cuando uno de los semifinalistas abandone la competencia.

De esta manera, quedarán definidos los cinco finalistas que competirán por el premio mayor.

¿Cuándo es la final de La granja VIP 2025?

La gran final de “La granja VIP” se celebrará el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 8 pm. El ganador será elegido por el público y se llevará a casa un premio de 2 millones de pesos.

La transmisión de la final será a través de Azteca Uno, donde la audiencia podrá seguir en vivo el cierre de esta temporada que ha generado conversación constante en redes y ha puesto a prueba la fortaleza y resistencia de cada famoso dentro de la granja.

