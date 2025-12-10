La granja VIP sorprende con la llegada de su nueva integrante y así reaccionan los granjeros: VIDEO

Durante la madrugada, los granjeros de “La granja VIP” vivieron uno de los momentos más emotivos de la temporada con el nacimiento de la becerrita de la vaca Jacinta. Tras varias semanas de guardias, desvelos y cuidados especiales, finalmente llegó el esperado instante y los habitantes del reality fueron testigos de un acontecimiento que los conmovió a todos.

La llegada de la nueva integrante no solo sorprendió a los concursantes, sino que también generó emoción entre los seguidores del programa, quienes pudieron ver en tiempo real cómo la vida se abría paso dentro de la granja.

¿Cómo fue el nacimiento de la becerra de Jacinta en La granja VIP?

El parto ocurrió en plena madrugada. Kim Shantal, Teo y el Patrón se encontraban de guardia cuando Jacinta comenzó con las contracciones, por lo que de inmediato avisaron al resto de los granjeros para que pudieran presenciar el nacimiento.

Minutos después, un veterinario llegó al lugar para asistir el parto, el cual transcurrió sin complicaciones.

Jacinta entró en labor de parto alrededor de la 1:35 de la mañana y, tras casi una hora de esfuerzo, dio a luz a las 2:33 a.m. De acuerdo con Benito, quien también estuvo presente durante el proceso, la becerrita podría pesar entre 35 y 45 kilos.

La emoción se apoderó de la granja cuando comenzaron a escucharse los primeros movimientos de la cría. “Amigos, lo que estamos viendo es algo increíble, 24/7 el nacimiento del becerrito de Jacinta. ¡Jacinta lo está lamiendo… es niña!”, se escuchó decir a Adame, quien narró el parto con emoción para el “Fredy show”.

“¡Eh, bravo!”, celebraron todos, visiblemente conmovidos por el momento. Como gesto de bienvenida, los granjeros incluso le cantaron “Las Mañanitas” a Jacinta, agradecidos y encantados de verla sana tras el parto.

Hasta el momento, la pequeña becerra —quien ya se ha convertido en la nueva consentida de “La granja VIP"— aún no logra ponerse de pie y permanece sentada, mientras su madre la cuida y protege. Los participantes continúan atentos a su evolución, conscientes de que están viviendo uno de los episodios más especiales y tiernos del reality.

¿Quién está nominado esta semana en La granja VIP?

Hasta el momento, el Patrón, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez se encuentran nominados en La granja VIP. Cabe recordar que el Patrón recibió la nominación directa como castigo tras el altercado que sostuvo con Eleazar Gómez, luego de haberlo tocado durante su enfrentamiento, situación que fue sancionada y anunciada el domingo.

Por su parte, Sergio Mayer Mori quedó nominado tras perder el duelo frente a Eleazar Gómez el lunes, mientras que el martes fue Eleazar quien perdió el enfrentamiento contra Kim Shantal. Este miércoles, durante la asamblea, podrían sumarse uno o más nuevos nominados, por lo que la lista aún no está cerrada.

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP?

“La granja VIP” llegará a su gran final el 21 de diciembre a las 8:00 p.m., a través de Azteca Uno. Previamente, el 14 de diciembre se llevará a cabo la semifinal, de la cual los habitantes que logren mantenerse en la competencia avanzarán de manera directa a la final.

Hasta el momento, la producción no ha revelado cuántos finalistas disputarán el triunfo. Lo que sí es seguro es que, tras varias semanas marcadas por momentos emotivos —como el nacimiento de la becerra de Jacinta—, así como pleitos, dramas y tensiones dentro de la granja, solo un granjero será coronado como el gran ganador del reality y se llevará el premio de dos millones de pesos.

