La granja VIP 2025: ¿Quién es el nominado de la Asamblea de HOY 10 de diciembre?

En La granja VIP 2025 el ambiente está más tenso que nunca, y no es para menos: hoy se llevó a cabo la Asamblea de la novena semana, justo cuando los participantes están a un paso de la gran final. Con estrategias desgastadas, alianzas que empiezan a fracturarse y emociones a flor de piel, esta reunión promete sacudir por completo el juego y definir quiénes realmente tienen fuerza para llegar al último tramo del reality show.

La granja VIP vive sus últimas semanas rumbo a la recta final. Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en la Asamblea de La granja VIP 2025?

En La granja VIP 2025, la Asamblea se convirtió en el punto más crítico de la semana. Los participantes, obligados a mirarse de frente y elegir a quién quieren fuera del reality, emitieron sus votos en medio de tensiones acumuladas, reclamos pendientes y estrategias que ya no pueden ocultarse. Cada nombre pronunciado deja al descubierto alianzas sólidas, traiciones inesperadas y la presión de estar a un paso de la final.

En esta ocasión, se tuvo que elegir a dos personas para nominar. Así quedaron los puntos:



Kim Shantal: César Doroteo y La Bea

César Doroteo: La Bea y Kim Shantal

‘El Patrón’ se convirtió en el primer nominado tras discutir con Eleazar Gómez. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de La granja VIP 2025?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. Alberto ‘el Patrón’ del Río fue el primer nominado tras un problema con Eleazar Gómez. Ellos son los nominados hasta ahora en la novena semana del reality show:



Alberto “el Patrón” del Río

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori se unió a la placa después de perder el primer Duelo de Nominación ante Eleazar Gómez, lo que lo colocó directamente en riesgo rumbo a la recta final.

Mientras que Gómez perdió el segundo duelo de nominación ante Kim Shantal, por lo que finalmente se unió a la placa de nominados de la novena semana.

La granja VIP se acerca a la recta final, te contamos quién es el cuarto nominado de la novena semana. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue la última persona eliminada de La granja VIP?

Fabiola Campomanes se convirtió en la más reciente eliminada de La granja VIP 2025, quedándose a un paso de la tan ansiada final. Su salida tomó por sorpresa a varios compañeros y seguidores del reality, pues había logrado mantenerse firme en competencias físicas y en las intensas dinámicas sociales que marcaron la temporada.

Sin embargo, esta semana no le favoreció y, tras una votación decisiva, su camino en la competencia llegó a su fin, dejando claro que en la recta final cualquier movimiento puede cambiar el rumbo del juego.

