Kim Shantal explota y acusa a Elezar Gómez de acoso y arremete contra la producción de La granja VIP

El día de ayer, tras la pelea entre Eleazar Gómez y el Patrón —quien fue sancionado como primer nominado por haber rotó las reglas del manual del granjero al tocar al actor durante el enfrentamiento—, Kim Shantal explotó en defensa del luchador. No solo eso, Kim Shantal criticó a la producción y dijo que llegó a su límite tras presunto favoritismo a Eleazar Gomez.

Kim Shantal estalla en La granja VIP y acusa a Eleazar Gómez de acoso. / Redes sociales

¿Qué dijo Kim Shantal sobre el presunto acoso de Eleazar Gómez en La granja VIP?

Kim Shantal consideró injusta la sanción del Patrón y justificó su postura al afirmar que todos han tenido que soportar el comportamiento de Eleazar a quién acusó de acosarla a ella y a sus compañeros de “La granja VIP”.

“Mejor que ya le den el premio y ya nos vamos todos a nuestra casa. La verdad es que se me hace súper injusto: todo el tiempo se la pasa acosándonos. No respeta el espacio personal; siempre tenemos que sentir su baba cuando está borracho. Si nos fuimos al otro lado es porque llevamos cuatro días soportando su acoso, sus groserías y sus maldiciones.”

El momento se llenó de tensión y el conductor de “La granja vip” le aseguro que no era su caso ni su momento y le pidió que guardara silencio: “Hoy todo explotó por ellos dos, no estás tú contemplada, Kim por favor tengo que continuar, es la cuarta vez que te lo pido necesito continuar”.

¿Qué dijo Kim Shantal de la producción de La granja VIP tras castigo a el Patrón?

Tras la gala, Kim Shantal expresó su enojo con ‘el Patrón’ y con la Bea y aseguró estar harta de la producción: “Ahora si estoy hasta la madre. Llegué a mi límite. Cuando llego a mi límite ya no me puedo reponer. Ya no aguanto a gente como ellos, me cag... que castiguen al que pone límites”.

“Revisamos la cámara minuto a minuto entonces porque no la revisaron cuando pasó lo de Teo, cuando lo toco, por qué no revisan cuando está detrás de la gente chin..., cuando está pedo cómo se acerca a la gente parece que te quiere besar”, dijo Kim Shantal.

En redes sociales, las declaraciones de Kim Shantal causaron revuelo. Algunos fans la apoyaron por alzar la voz, mientras que otros la criticaron por “hacerse la víctima” ante acusaciones tan serias, recordando que ella también ha tratado mal al actor.

¿Quién fue eliminado en La granja VIP este 7 de diciembre?

La Bea, Fabiola Campomanes, César Doroteo y Sergio Mayer Mori fueron los nominados de la semana. Sin embargo, la octava eliminada de La granja VIP fue Fabiola Campomanes, quien se queda a muy poco de llegar a la gran final del reality show de TV Azteca.

La granja VIP se perfila para la semifinal que será el próximo 14 de diciembre y el 21 de diciembre será la final, donde conoceremos al ganador.

