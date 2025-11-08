Kim Shantal y Fabiola Campomanes encienden La granja VIP con tremenda beso ¿tomaron demás?

En La granja VIP no hay día sin polémica, pero esta vez no fue una pelea ni una traición lo que encendió las redes, sino un beso inesperado entre Kim Shantal y Fabiola Campomanes. Todo ocurrió durante una fiesta organizada por la producción del reality, donde el ambiente relajado, los tragos y la música hicieron de las suyas. Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del programa. ¿Te lo perdiste? ¡Aquí tenemos los detalles!

Kim Shantal y Fabiola Campomanes jugaron botella.

¿Qué pasó entre Kim Shantal y Fabiola Campomanes en la fiesta de La granja VIP?

Durante la última fiesta organizada por la producción de La granja VIP, el ambiente festivo se salió de control cuando los participantes fueron invitados a jugar el clásico “botella”, ese juego que casi siempre termina en carcajadas, retos atrevidos y, por supuesto, besos inesperados. ¡Esta vez, no falló! Un beso entre Fabiola Campomanes y Kim Shantal terminó convirtiéndose en el suceso más comentado del reality.

Aunque ya se habían visto algunos besos entre otros granjeros, como los de Adame y Teo, el público sabe que un beso entre mujeres siempre desata pasiones y revoluciona las redes. Y así fue. La dinámica consistía en sacar un papelito con una orden y girar una ruleta que mostraba las caras de los participantes. Cuando llegó el turno de Fabiola, el papel decía: “ligarte a un granjero como si estuvieras en un bar”. La ruleta giró… y el destino apuntó directo a Kim Shantal, lo que provocó una ola de gritos, risas y emoción entre todos.

Fabiola Campomanes en la fiesta de La granja VIP

Kim, siempre dispuesta al show, se subió a la mesa con toda la actitud, lista para jugar. Fabiola se le acercó y comenzó un coqueteo que parecía sacado de una película. El intercambio de frases fue tan candente como divertido:

Fabiola Campomanes: “Tu pierna está en medio de la mesa.”

“Tu pierna está en medio de la mesa.” Kim Shantal: “Esa no es mi pierna… pero si quieres, siéntate en ella.”

“Esa no es mi pierna… pero si quieres, siéntate en ella.” Fabiola: “¿Cómo que eres súper atrevida, no crees?”

“¿Cómo que eres súper atrevida, no crees?” Kim: “Y eso que no me has visto en acción, nena.”

“Y eso que no me has visto en acción, nena.” Fabiola: “¿En serio? ¿No quieres la mitad de mi drink?”

“¿En serio? ¿No quieres la mitad de mi drink?” Kim: “Solo si me lo pasas desde tu boca.”

Sin pensarlo dos veces, Fabiola tomó un trago, se acercó a Kim, la sujetó de las mejillas y le plantó un beso con todo y shot. El momento fue tan explosivo que los demás granjeros no pudieron evitar gritar. Pero lo más cometando fue la naturalidad con la que ambas siguieron la fiesta. Nada de incomodidades, cero drama. Kim y Fabiola continuaron bailando, riendo y disfrutando.

Así fue el beso entre Kim Shantal y Fabiola Campomanes:

¿Fabiola Campomanes estaba pasada de copas? Esto fue lo que se vio en el programa

Después del beso, la fiesta siguió y Fabiola Campomanes se convirtió en el alma del evento. Según lo que se vio en la transmisión, la actriz estaba más que animada: bailó con Lolita, propuso una pijamada, se echó unos cuantos shots y hasta se puso a ladrar como perro, provocando carcajadas entre sus compañeros.

En varias ocasiones, Fabiola admitió que ya estaba “pasada de copas”, pero lejos de causar preocupación, su actitud fue vista como divertida y desinhibida. “Amé a Fabiola pasada de copas, disfrutando”, escribió una fan.

Antes de irse a dormir, Fabiola aún tuvo energía para bromear con Kim Shantal, a quien la atacó por la espalda sin causarle daño, asegurando que era “un remolino”, y le pidió a Lis Vega que la despertara temprano al día siguiente. Todo esto mientras el resto de los granjeros seguía riendo por sus ocurrencias.

Así atacó Fabiola Campomanes a Kim Shantal:

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El beso entre Kim Shantal y Fabiola Campomanes se convirtió en tendencia, y los comentarios fueron tan variados como divertidos.

“Amé a Fabiola pasada de copas, disfrutando.”

“Kim arrasando viviendo el sueño de todos.”

“Kim y Fabiola bien por ellas, jugando bien, dando HARTOOO contenido.”

“¡Esoooooo, caray! A disfrutar la vida.”

“Jajajajaja, me encantó su cara de: ‘¿lo hago o no lo hago?’”

“Sintiendo cosas de chava.”

“¡Qué buenísima fiesta! Estoy amando. Me encanta que les pongan actividades así en las fiestas.”

“Kim ya ganó y nos ganó a todos. ¡Qué envidia!”

“Kim es Fabiola 30 años menos.”