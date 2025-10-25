¡Shippeo en La granja VIP! Fans juntan a Lolita Cortés y Fabiola Campomanes tras escenas llenas de complicidad

El estreno de La granja VIP por TV Azteca está generando conversación en redes y entre los fanáticos de los realities. El show reúne a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento mexicano como Eleazar Gómez, Lis Vega, César Doroteo, La Bea, Fabiola Campomanes y la reconocida “Jueza de hierro”, Lolita Cortés. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos espectadores no es una pelea o una nominación… sino el surgimiento del primer shippeo de la temporada: el de Lolita y Fabiola.

Lolita Cortés en La academia. / Instagram: @soylolacortes

¿Qué originó el shippeo entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes en La granja VIP?

El interés por Lola Cortés y Fabiola Campomanes comenzó después de que ambas compartieran un momento de conversación y apoyo mutuo frente a las cámaras. Durante una plática en el exterior de la granja, Fabiola Campomanes halagó a su compañera con un comentario que llamó la atención del público:

“¿Pero tú no te has visto en un espejo la cara tan hermosa que tienes?” Fabiola Campomanes

La escena rápidamente fue recortada y difundida en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a usar etiquetas y frases como:



“Lolita y Fabiola son arte”,

“El ship que no sabíamos que necesitábamos”,

“Lolita y Fabiola son las tías top, me dan vibra de retiro espiritual con esas tomas y la lloradera cada cinco minutos”.

Algunos fans incluso pidieron a TV Azteca que enfocara más cámaras en ellas dentro del streaming 24/7 del programa. En los comentarios publicados, los usuarios describieron su relación como una “montaña rusa de emociones”.

Fabiola Campomanes y Lola Cortés / Captura de pantalla

¿Qué es un shippeo y por qué se volvió tendencia en La granja VIP?

El término shippeo proviene del inglés ship, abreviatura de relationship (relación). En el lenguaje de los fans, hace referencia al deseo o apoyo hacia una pareja, real o ficticia, aunque no exista una relación confirmada. Quienes participan en esta tendencia se denominan shippers, y suelen crear contenido, memes o teorías en redes sobre los vínculos entre celebridades o personajes de un programa.

Este fenómeno se ha popularizado en loss últimos años con reality shows como La casa de los famosos México, donde los espectadores también impulsaron vínculos entre participantes como Aldo de Nigris y Aarón Mercury, o Karime y Gala Montes.

Ahora, La granja VIP se une a esa lista de programas donde la convivencia genera nuevas dinámicas entre los concursantes, y los fans toman un rol activo al comentar, analizar y compartir cada gesto o mirada.

¿Quiénes son las parejas actuales de Lolita Cortés y Fabiola Campomanes?

En el caso de Fabiola Campomanes, la actriz ha dejado claro que actualmente no tiene pareja. En entrevistas concedidas a finales de 2023, aclaró los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Eduardo Capetillo Jr., afirmando que solo mantienen una amistad cercana. Aunque en 2021 se le relacionó con el actor Miguel Rodarte, ninguna de las partes confirmó la continuidad de ese romance y, desde entonces, Campomanes ha declarado estar soltera, enfocada en su carrera y en su bienestar personal.

Por su parte, Lolita Cortés mantiene una relación con Elías Ajit, actor y coreógrafo con quien ha compartido escenarios y proyectos teatrales. Aunque la artista ha sido reservada sobre su vida privada, diversas fuentes señalan que continúan juntos y mantienen un vínculo estable. En entrevistas pasadas, Lolita también recordó su historia sentimental con su hermanastro Sergio Romo, padre de sus dos hijos, relación que marcó una etapa importante de su vida antes de su matrimonio con Ajit.

