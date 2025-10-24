La granja VIP: ¡Eleazar Gómez rompe en llanto tras duro enfrentamiento con Fabiola Campomanes y Sandra Itzel!

La tensión en La granja VIP está alcanzando niveles insospechados. Esta vez, el protagonista del drama fue Eleazar Gómez, quien no aguantó la tensión y se quebró en pleno reality tras una fuerte confrontación con Fabiola Campomanes, Sandra Itzel y Kim Shantal. El actor fue señalado de falso, desleal y manipulador luego de cambiar su estrategia de nominación, traicionando a quienes consideraban que tenían una alianza sólida con él.

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes y Sandra Itzel en la asamblea de nominación de La granja VIP?

La segunda asamblea de nominación en La granja VIP fue el detonante de una de las peleas más intensas del reality. Eleazar Gómez desató una tormenta en La granja VIP al cambiar su voto a último momento y nominar a Sandra Itzel, rompiendo el pacto que había hecho con ella y su team. Pero no solo eso, Fabiola Campomanes se enteró que estaba haciendo campaña en su contra lo que provocó la furia de la actriz, quien lo acusó públicamente de manipular a los demás concursantes y jugar con estrategias poco éticas.

“Todo México está viendo lo que eres”, le reclamó Fabiola Campomanes, molesta por la traición del actor. Al mismo tiempo Sandra Itzel, visiblemente indignada, aseguró que Eleazar había prometido protegerla, pero al nominarla demostró ser “tramposo” y “desleal”.

El conflicto escaló rápidamente entre gritos, lágrimas y reproches, dejando a Eleazar completamente fuera del grupo con el que había intentado formar una alianza. En ese momento, varios participantes comenzaron a distanciarse de él, lo que acentuó su sensación de aislamiento dentro del reality.

Aunque Eleazar asumió la responsabilidad de su voto, también reveló que fue influenciado por Sergio Mayer Mori y Omahi, quienes le habrían pedido que nominara a Sandra Itzel como parte de una estrategia grupal. Sin embargo, ambos se retractaron en el último momento, dejando al actor expuesto y solo.

Durante una charla con “El patrón”, Eleazar explicó que su intención era seguir la estrategia acordada, pero que sus aliados lo dejaron en evidencia al no cumplir con lo pactado. Este giro inesperado ha generado un ambiente hostil y tenso en La granja VIP, donde las alianzas parecen romperse tan rápido como se forman.

¿Por qué lloró Eleazar Gómez en La granja VIP tras la pelea con Sandra Itzel y Fabiola Campomanes?

Horas después del conflicto, Eleazar Gómez buscó refugio en Lolita Cortés, con quien mantuvo una conversación cargada de emociones. Durante el diálogo, el actor rompió en llanto y confesó sentirse completamente excluido del grupo. “Yo no me voy a enganchar en gritos ni en discusiones y hoy en la noche, si gano la competencia, la voy a salvar”, aseguró entre lágrimas refiriéndose a Sandra Itzel.

El actor explicó que su decisión de nominarla fue parte de una estrategia mal ejecutada: “Siento que sí pudo haber sido un error haber votado por ella, pero… yo estoy jugando aquí, necesito sacar a los más fuertes”. Lolita intentó tranquilizarlo, aconsejándole concentrarse en el juego y evitar cargar con culpas innecesarias.

Durante la charla, Eleazar también confesó sentirse dolido con Kim Shantal por ponerlo en contra de Fabiola Campomanes, y dijo estar dispuesto a arreglar las cosas con ambas. “Voy a hablar con Fabiola, aclararle que jamás dije que no tenía fandom y buscar la manera de sacar a Sandra de la placa”, aseguró con la voz quebrada.

¿Seguirá Eleazar Gómez en La granja VIP pese a las críticas?

A pesar de las controversias, Eleazar Gómez no ha perdido el apoyo del público. En redes sociales, muchos fanáticos han expresado su deseo de que el actor permanezca en el reality, asegurando que es quien más contenido genera.

“Mis votos para Eleazar Gómez”

“Wow, me quedo sorprendido por el apoyo a Eleazar. Fue una buena jugada, puso la granja cabeza abajo”

“Que se quede Eleazar, ha sido el que más contenido da y no es hipócrita como otros”

“Dejemos a Eleazar, es un jugador hábil, está jugando su estrategia como todos”