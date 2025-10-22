¿Eleazar Gómez fue violento con su nueva novia? Su mánager rompe el silencio y ¿revela denuncia?

En las últimas horas, ha circulado la versión de que, presuntamente, Eleazar Gómez habría violentado a su novia actual, Miriam García, previo a entrar a ‘La granja VIP’. Se ha especulado que la mujer, supuestamente, inició acciones legales en su contra. En medio de todas estas especulaciones, el mánager del actor rompe el silencio y aclara qué está pasando.

Eleazar Gómez / IG: @eleazargomez333

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez y por qué se dice que él la violentó previo a entrar a ‘La granja VIP’?

A diferencia de Eleazar Gómez, su novia, Miriam García no pertenece al mundo del espectáculo. Es hermana de Ian García, exmiembro de ‘Los Wapayasos’, y, por lo poco que ha dicho en sus redes sociales, trabaja como desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática.

Es originaria de la Ciudad de México, pero actualmente reside en Jalisco, donde mantiene una vida tranquila. Tiene una hija. En entrevista para TVNotas, su hermano comentó que él fue quien la presentó con Eleazar.

En ese momento, Ian comentó que era consciente del pasado de Eleazar, pero que ya lo veía más tranquilo. Además, le advirtió que no dañara a su hermana o, si no, le enseñaría una lección.

Hace unos días, la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, el actor violentó a Miriam y que esta última lo demandaría.

“Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente, todo indica, al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia” Ana María Alvarado

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Qué dijo el representante de Eleazar Gómez acerca de una nueva denuncia por violencia contra el actor?

En entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, el representante de Eleazar Gómez se dijo muy sorprendido por esta información, pero sostuvo que no hubo conflictos entre el actor y su nueva novia, así como tampoco hay una nueva denuncia en su contra.

Y es que, según el mánager, ha estado en contacto constante con Miriam y esta le ha “reiterado su apoyo” a Eleazar en el reality. Incluso aseguró que la mujer mandó a hacer playeras en su honor.

Mánager de Eleazar Gómez “Es una absoluta mentira porque ella sigue apoyando a Eleazar al 100%. Ha estado en contacto constante conmigo, pues obviamente hemos hablado del apoyo y de las estrategias en cuanto a votos y de más. Ignoro por qué está saliendo este tipo de notas, pero es una total mentira. Es lo que me dijo Miriam hace como 10 minutos”.

Si bien el mánager desmintió todo, la duda sigue. Y es que los internautas se han preguntado por qué la propia Miriam no salió a decir esto. Cabe destacar que ni la chica o su hermano han dicho nada al respecto.

¿Por qué Eleazar Gómez es tachado de violento?

Desafortunadamente, Eleazar Gómez ha tenido un pasado sumamente problemático. Algunas de sus exnovias lo han acusado de violencia. Incluso una de ellas lo denunció legalmente por haberla asfixiado.

El actor ha dicho en reiteradas ocasiones que “ya cambió” y pronto contará su “verdad”. No obstante, mucha gente sigue en su contra y se dice no entender por qué le siguen dando visibilidad en la televisión.

Aquí te dejamos algunos de sus mayores escándalos:

Noviazgo con Danna Paola: Mientras trabajaban en ‘Atrévete a soñar’, Danna Paola y Eleazar comenzaron una relación. Ella tenía 14 y él 24. El noviazgo no se hizo público hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Terminaron en 2015.

Mientras trabajaban en ‘Atrévete a soñar’, Danna Paola y Eleazar comenzaron una relación. Ella tenía 14 y él 24. El noviazgo no se hizo público hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Terminaron en 2015. Vanessa López: En 2017, estuvo con la modelo Vanessa López. Duraron 10 meses y ella lo señaló por maltrato físico y verbal.

En 2017, estuvo con la modelo Vanessa López. Duraron 10 meses y ella lo señaló por maltrato físico y verbal. Gaby Ruiz: En 2018, estuvo con la exparticipante de Acapulco Shore. Solo duraron un mes y ella sostuvo que él le fue infiel.

En 2018, estuvo con la exparticipante de Acapulco Shore. Solo duraron un mes y ella sostuvo que él le fue infiel. Jeanette Karam: También lo señaló por presunta violencia física y verbal.

También lo señaló por presunta violencia física y verbal. Tefy Valenzuela: En 2020, Tefy Valenzuela lo denunció por haberla golpeado y casi matarla afixiándola. El actor estuvo un tiempo en prisión, pero salió después de llegar a un acuerdo para reparar el daño.

