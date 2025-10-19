Ella es Miriam García, la novia de Eleazar Gómez, granjero en La granja VIP

Miriam García acaparó la atención del público desde que su novio, el actor y cantante Eleazar Gómez, ingresó al reality show La granja VIP 2025. Durante su participación en La granja VIP 2025, Eleazar Gómez ha mencionado en varias ocasiones a su novia, Miriam García, lo que despertó la curiosidad de los fans del reality por saber quién es la mujer que ocupa su corazón.

Miriam García y Eleazar Gómez llevan nueve meses de relación. / Foto: Archivo/TVNotas

¿Quién es Miriam García, novia de Eleazar Gómez?

Aunque su nombre comienza a sonar con fuerza por su relación con Eleazar Gómez, Miriam Alejandra García Lara se mantiene alejada del mundo del espectáculo, aunque es hermana de Ian García, modelo y exintegrante del grupo ‘Wapayasos’.

De acuerdo con la información que comparte en sus redes sociales, es originaria de la Ciudad de México, pero actualmente reside en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde ha desarrollado una carrera profesional fuera de los reflectores. Además, tiene una hija.

Miriam García trabaja como desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática que ofrece herramientas para proteger dispositivos y datos personales frente a las amenazas digitales.

Entre las funciones más destcadas de la empresa se encuentran la protección antivirus avanzada, firewall contra accesos no autorizados, VPN segura para una navegación privada, además de un gestor de contraseñas y un sistema de respaldo en la nube, lo que refleja el perfil tecnológico y especializado de la pareja del actor.

Descubre quién es Miriam García, la novia de Eleazar Gómez. / Foto: FB/Miriam Alejandra Garcia Lara

¿Cómo se conocieron Eleazar Gómez y Miriam García, su nueva novia?

Eleazar Gómez y Miriam García se conocieron gracias a Ian García, así se dio el flechazo entre ellos, de acuerdo con lo que contó en entrevista con TVNotas.

“Fui el culpable de haberlos presentado. Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto (ríe)”, detalló el exWapayaso.

Espera que Eleazar Gómez llene las expectativas de su hermana, quien tiene un alto grado de estudios: “Miriam le ha pedaleado durísimo en la vida. Desde que yo era chiquito, siempre ha trabajado. Es una mujer independiente. Se dedica al tema de las computadoras y al software. Ha laborado en empresas grandes de Latinoamérica y Estados Unidos. Eleazar la tiene difícil. Es una pieza grande y a ver si la llena”.

García dijo que, desde el principio, Eleazar Gómez sabe que Miriam García es mamá, porque también le presentó a su sobrina: “Él ya sabía a lo que se enfrentaba. Lo toma de la mejor manera. Si llega a haber una conexión paternal con mi sobrina, adelante, pero ella tiene a su papá”.

De acuerdo con lo observado por Ian, él no percibe a Eleazar Gómez como una persona agresiva, pero no está de más la advertencia: “El tema de la violencia no me consta. Sin embargo, por si llega a ser cierto, le comenté que no quería que se pasara con mi hermana. Los he visto muy bien a los 2 y lo único que me queda es apoyarlos”.

Eleazar Gómez y su nueva novia Miriam García. / Foto: Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Quién es Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez, ahora participante de La granja VIP, es un actor, cantante y modelo mexicano originario de la Ciudad de México, nacido el 29 de mayo de 1986. Su carrera comenzó desde muy joven, pero alcanzó la fama nacional al interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la exitosa telenovela Rebelde, una producción que marcó a toda una generación y lo colocó entre los rostros más populares de la televisión juvenil mexicana.

En 2009, Eleazar Gómez consolidó su carrera con el papel de Mateo Novoa en Atrévete a soñar, personaje que le valió gran reconocimiento del público y de la crítica, además de abrirle la puerta a nuevos proyectos. Más adelante, participó en producciones como Miss XV, donde dio vida a Alejandro Reyes, y Amores verdaderos, en la que interpretó a Roy Pavia Orol, mostrando su versatilidad como actor en distintos géneros televisivos.

Además de su trayectoria en la actuación, Gómez también ha destacado en el doblaje, prestando su voz desde 2010 al personaje de Hipo en la saga animada Cómo entrenar a tu dragón, lo que lo ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento. Con una carrera que abarca televisión, música y cine, Eleazar Gómez sigue siendo una figura constante dentro del panorama artístico mexicano.

