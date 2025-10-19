La granja VIP: Omahi y Sandra Itzel critican a César Doroteo ‘Teo’; en redes los tachan de “hipócritas”

‘La granja VIP’ sigue dando de qué hablar. Y es que, a poco de que se conozca al primer eliminado de la temporada, Sandra Itzel y Omahi lanzan un fuerte comentario contra César Doroteo ‘Teo’, provocando muchas críticas en redes sociales, ¿qué dijeron?

César Doroteo / Redes sociales

¿Qué dijeron Sandra Itzel y Omahi sobre César Doroteo ‘Teo’?

Todo comenzó cuando Omahi y Sandra Itzel hablaron sobre la percepción que tenían sobre César Doroteo. En algún punto, el influencer admitió que su colega no era lo que él pensaba. Y es que creía que Teo era el “típico gay divertido”.

Admitió sentirse algo decepcionado al ver que realmente ‘Teo’ era una “persona normal” a la que, aparentemente, le cuesta convivir con los demás.

Omahi “Tenemos el concepto de gay ca…, que se la pasa haciendo bromas. La neta es una persona normal, introvertido un poco”

En respuesta a esto, la exvocalista de ‘La Sonora Dinamita’ sugirió que el creador de contenido solo era más espontáneo en sus videos de internet: “Nada más así es en su contenido, para sus medios”, indicó.

Al retomar la palabra, Omahi sostuvo que, probablemente, el resto de los granjetos tenían una percepción parecida sobre ‘Teo’: “Todos pensaron que él iba a ser como el gay ca…, o sea, pero no. Es buena persona, pero es un poco introvertido”, indicó.

Para finalizar con el tema, Sandra señaló que, tal vez, la “timidez” del influencer puede resultar en su eliminación: “Chance sale eliminado, chance y no, a la gente le gustó lo que vio en el granero”, concluyó.

Sandra y Jumanji contra TEO 💥



Jumanji: “Todos pensaron que él iba a ser como el gay cagado, o sea, pero no. Es introvertido…”. Exclamó el mueble. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/YkWexduhu3 — Carlos Cano (@CarlosCanoMx) October 19, 2025

¿Cómo reaccionó César Doroteo ‘Teo’ ante los comentarios de Sandra Itzel y Omahi en ‘La granja VIP’?

César Doroteo ‘Teo’ no estaba presente en la conversación, por lo que no sabe aún de las declaraciones de Sandra Itzel y Omahi. En tanto que en redes sociales, las críticas contra estos dos últimos no han cesado.

Y es que ambos, entre otras cosas, han sido tachados de “hipócritas” y hasta “homofóbicos”. Los usuarios creen que fue una “total falta de respeto a la comunidad LGBT+” que Omahi se haya expresado así de Teo. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Personas heteronormadas reforzando estereotipos sobre personas de la comunidad”

“No somos sus payasos”

“Sandra muy amiga de Eleazar y atacando a Teo. Vieja hipócrita”

“También tenemos el concepto de gordo chistoso y ese pi… costal de nada ha sido el mega mueble de la TV”

“Teo nos ha dado momentos graciosos mientras que Omahi solo tiene clips rascándose”

“Y lo dice el mueble”

“Nos tiene hartos”

“Qué hipócritas”

“Qué mustia y venenosa resultó Sandrita”

“Ora que ‘es una persona normal’, pues sí lo es, ni modo que no”

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros nominados de ‘La granja VIP’?

Este domingo 19 de octubre, se conocerá al primer eliminado de ‘La granja VIP’. La gala se llevará a cabo a partir de las 8 pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+.

Los nominados de la primera semana son:

César Doroteo ‘Teo’

La Bea

Carolina Ross

