 La granja VIP: Omahi y Sandra Itzel critican a César Doroteo ‘Teo’; en redes los tachan de “hipócritas”
Espectáculos México

La granja VIP: Omahi y Sandra Itzel critican a César Doroteo ‘Teo’; en redes los tachan de “hipócritas”

Durante una conversación en ‘La granja VIP’, Omahi y Sandra Itzel hicieron duras críticas sobre la participación y orientación de César Doroteo ‘Teo’.

Sandra Itzel y Omahi habla mal de Teo en La granja VIP

Sandra Itzel y Omahi habla mal de Teo en La granja VIP

/

Redes sociales

Sandra Itzel y Omahi habla mal de Teo en La granja VIP
Redes sociales
October 19, 2025 • 
Alicia Morales

‘La granja VIP’ sigue dando de qué hablar. Y es que, a poco de que se conozca al primer eliminado de la temporada, Sandra Itzel y Omahi lanzan un fuerte comentario contra César Doroteo ‘Teo’, provocando muchas críticas en redes sociales, ¿qué dijeron?

César Doroteo
César Doroteo / Redes sociales

Lee: Sandra Itzel “no juzgará el pasado” de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’: en redes le recuerdan a Adrián Di Monte

¿Qué dijeron Sandra Itzel y Omahi sobre César Doroteo ‘Teo’?

Todo comenzó cuando Omahi y Sandra Itzel hablaron sobre la percepción que tenían sobre César Doroteo. En algún punto, el influencer admitió que su colega no era lo que él pensaba. Y es que creía que Teo era el “típico gay divertido”.

Admitió sentirse algo decepcionado al ver que realmente ‘Teo’ era una “persona normal” a la que, aparentemente, le cuesta convivir con los demás.

“Tenemos el concepto de gay ca…, que se la pasa haciendo bromas. La neta es una persona normal, introvertido un poco”
Omahi

En respuesta a esto, la exvocalista de ‘La Sonora Dinamita’ sugirió que el creador de contenido solo era más espontáneo en sus videos de internet: “Nada más así es en su contenido, para sus medios”, indicó.

Al retomar la palabra, Omahi sostuvo que, probablemente, el resto de los granjetos tenían una percepción parecida sobre ‘Teo’: “Todos pensaron que él iba a ser como el gay ca…, o sea, pero no. Es buena persona, pero es un poco introvertido”, indicó.

Para finalizar con el tema, Sandra señaló que, tal vez, la “timidez” del influencer puede resultar en su eliminación: “Chance sale eliminado, chance y no, a la gente le gustó lo que vio en el granero”, concluyó.

Te recomendamos: ¿Quién es Isra punk, el novio de la Bea en La granja VIP con quien lleva 15 años y planea casarse?

¿Cómo reaccionó César Doroteo ‘Teo’ ante los comentarios de Sandra Itzel y Omahi en ‘La granja VIP’?

César Doroteo ‘Teo’ no estaba presente en la conversación, por lo que no sabe aún de las declaraciones de Sandra Itzel y Omahi. En tanto que en redes sociales, las críticas contra estos dos últimos no han cesado.

Y es que ambos, entre otras cosas, han sido tachados de “hipócritas” y hasta “homofóbicos”. Los usuarios creen que fue una “total falta de respeto a la comunidad LGBT+” que Omahi se haya expresado así de Teo. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

  • “Personas heteronormadas reforzando estereotipos sobre personas de la comunidad”
  • “No somos sus payasos”
  • “Sandra muy amiga de Eleazar y atacando a Teo. Vieja hipócrita”
  • “También tenemos el concepto de gordo chistoso y ese pi… costal de nada ha sido el mega mueble de la TV”
  • “Teo nos ha dado momentos graciosos mientras que Omahi solo tiene clips rascándose”
  • “Y lo dice el mueble”
  • “Nos tiene hartos”
  • “Qué hipócritas”
  • “Qué mustia y venenosa resultó Sandrita”
  • “Ora que ‘es una persona normal’, pues sí lo es, ni modo que no”
Sandra Itzel
Sandra Itzel / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros nominados de ‘La granja VIP’?

Este domingo 19 de octubre, se conocerá al primer eliminado de ‘La granja VIP’. La gala se llevará a cabo a partir de las 8 pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+.

Los nominados de la primera semana son:

  • César Doroteo ‘Teo’
  • La Bea
  • Carolina Ross

Mira: ¿Yuridia era la verdadera ganadora de ‘La Academia’? Lolita Cortés lo revela en ‘La granja VIP’, ¿fraude?

Nominados en La granja VIP
Nominados en La granja VIP / Redes sociales

La granja VIP César Doroteo Sandra Itzel
Boton-Google-News

PUBLICIDAD - Estas notas son patrocinadas -