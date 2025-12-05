La granja VIP: ¿Quién fue el salvado de hoy, jueves 4 de diciembre? ¡La polémica no cesa ni un segundo!
Uno de los nominados de ‘La granja VIP’ saldrá de la placa durante la gala de este jueves 4 de diciembre y tendrá la oportunidad de poner a otro granjero en el llamado ‘viernes de traición’
Dentro de unas horas, se realizará la prueba de ‘Salvación’ en ‘La granja VIP’. Los nominados competirán en un juego y el ganador no solo saldrá de la placa, sino que también podrá sustituir a un nominado por otro granjero, quien a su vez podrá meter a alguien más en el “viernes de traición”.
¿Quiénes son los nominados de hoy, 4 de diciembre, en ‘La granja VIP’?
Actualmente, los nominados de esta semana en ‘La granja VIP’ son:
- Fabiola Campomanes (por el legado de Lis Vega)
- César Doroteo ‘Teo’ (por perder el duelo de nominación)
- Alfredo Adame (Asamblea)
- Kim Shantal (Asamblea)
Los cuatro se enfrentarán a la prueba de salvación durante la gala de esta noche. Aquel que gane, saldrá de la placa de nominados. En redes sociales, se cree que el salvado podría estar entre César o Alfredo, ya que ambos han mostrado ser buenos en diversas pruebas.
Cabe destacar que hasta ahora quedan ocho participantes en competencias:
- Alfredo Adame
- La Bea
- César Doroteo ‘Teo’
- Fabiola Campomanes
- Kim Shantal
- Alberto del Río ‘el Patrón’
- Eleazar Gómez
- Sergio Mayer Mori
¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?
Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, simplemente hay que seguir tres pasos sencillos:
- Entrar a la página web de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
- Repartir tus 10 votos disponibles entre los granjeros que quieras salvar
- Seleccionar la opción “Votar”
¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP’?
Hasta este jueves 4 de diciembre, ocho participantes han sido eliminados de ‘La granja VIP’: siete por decisión del publico y una de forma voluntaria:
- Carolina Ross (Primera eliminada)
- Sandra Itzel (Segunda eliminada)
- Omahi (Tercer eliminado)
- Jawy Méndez (Cuarto eliminado)
- Lolita Cortés (abandonó por cuestiones de salud mental)
- Manola Díez (Quinta eliminada)
- Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)
- Lis Vega (Séptima eliminada)
¿Dónde y cuándo ver la gala de salvación de ‘La granja VIP’?
Este jueves 4 de diciembre se realizará una nueva gala de salvación en ‘La granja VIP’, en la que se sabrá qué nominado sale de la placa. Comenzará a las 9pm. y se podrá sintonizar por el canal de Azteca Uno, así como por la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.
¿Quién fue el nominado de ‘La granja VIP’ que se salvó hoy, jueves 4 de diciembre?
Información en desarrollo…
