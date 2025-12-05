 La granja VIP: ¿Quién fue el salvado de hoy, jueves 4 de diciembre? ¡La polémica no cesa ni un segundo!
La granja VIP: ¿Quién fue el salvado de hoy, jueves 4 de diciembre? ¡La polémica no cesa ni un segundo!

Uno de los nominados de ‘La granja VIP’ saldrá de la placa durante la gala de este jueves 4 de diciembre y tendrá la oportunidad de poner a otro granjero en el llamado ‘viernes de traición’

Dentro de unas horas, se realizará la prueba de ‘Salvación’ en ‘La granja VIP’. Los nominados competirán en un juego y el ganador no solo saldrá de la placa, sino que también podrá sustituir a un nominado por otro granjero, quien a su vez podrá meter a alguien más en el “viernes de traición”.

¿Quiénes son los nominados de hoy, 4 de diciembre, en ‘La granja VIP’?

Actualmente, los nominados de esta semana en ‘La granja VIP’ son:

  • Fabiola Campomanes (por el legado de Lis Vega)
  • César Doroteo ‘Teo’ (por perder el duelo de nominación)
  • Alfredo Adame (Asamblea)
  • Kim Shantal (Asamblea)

Los cuatro se enfrentarán a la prueba de salvación durante la gala de esta noche. Aquel que gane, saldrá de la placa de nominados. En redes sociales, se cree que el salvado podría estar entre César o Alfredo, ya que ambos han mostrado ser buenos en diversas pruebas.

Cabe destacar que hasta ahora quedan ocho participantes en competencias:

  • Alfredo Adame
  • La Bea
  • César Doroteo ‘Teo’
  • Fabiola Campomanes
  • Kim Shantal
  • Alberto del Río ‘el Patrón’
  • Eleazar Gómez
  • Sergio Mayer Mori

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, simplemente hay que seguir tres pasos sencillos:

  • Entrar a la página web de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
  • Repartir tus 10 votos disponibles entre los granjeros que quieras salvar
  • Seleccionar la opción “Votar”
¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP’?

Hasta este jueves 4 de diciembre, ocho participantes han sido eliminados de ‘La granja VIP’: siete por decisión del publico y una de forma voluntaria:

  • Carolina Ross (Primera eliminada)
  • Sandra Itzel (Segunda eliminada)
  • Omahi (Tercer eliminado)
  • Jawy Méndez (Cuarto eliminado)
  • Lolita Cortés (abandonó por cuestiones de salud mental)
  • Manola Díez (Quinta eliminada)
  • Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)
  • Lis Vega (Séptima eliminada)
¿Dónde y cuándo ver la gala de salvación de ‘La granja VIP’?

Este jueves 4 de diciembre se realizará una nueva gala de salvación en ‘La granja VIP’, en la que se sabrá qué nominado sale de la placa. Comenzará a las 9pm. y se podrá sintonizar por el canal de Azteca Uno, así como por la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

¿Quién fue el nominado de ‘La granja VIP’ que se salvó hoy, jueves 4 de diciembre?

Información en desarrollo…

