La granja VIP: ¿Quién fue el salvado de hoy, jueves 4 de diciembre? ¡La polémica no cesa ni un segundo!

Dentro de unas horas, se realizará la prueba de ‘Salvación’ en ‘La granja VIP’. Los nominados competirán en un juego y el ganador no solo saldrá de la placa, sino que también podrá sustituir a un nominado por otro granjero, quien a su vez podrá meter a alguien más en el “viernes de traición”.

¿Quiénes son los nominados de hoy, 4 de diciembre, en ‘La granja VIP’?

Actualmente, los nominados de esta semana en ‘La granja VIP’ son:

Fabiola Campomanes (por el legado de Lis Vega)

César Doroteo ‘Teo’ (por perder el duelo de nominación)

Alfredo Adame (Asamblea)

Kim Shantal (Asamblea)

Los cuatro se enfrentarán a la prueba de salvación durante la gala de esta noche. Aquel que gane, saldrá de la placa de nominados. En redes sociales, se cree que el salvado podría estar entre César o Alfredo, ya que ambos han mostrado ser buenos en diversas pruebas.

Cabe destacar que hasta ahora quedan ocho participantes en competencias:

Alfredo Adame

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Kim Shantal

Alberto del Río ‘el Patrón’

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, simplemente hay que seguir tres pasos sencillos:

Entrar a la página web de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Repartir tus 10 votos disponibles entre los granjeros que quieras salvar

Seleccionar la opción “Votar”

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP’?

Hasta este jueves 4 de diciembre, ocho participantes han sido eliminados de ‘La granja VIP’: siete por decisión del publico y una de forma voluntaria:

Carolina Ross (Primera eliminada)

Sandra Itzel (Segunda eliminada)

Omahi (Tercer eliminado)

Jawy Méndez (Cuarto eliminado)

Lolita Cortés (abandonó por cuestiones de salud mental)

Manola Díez (Quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Lis Vega (Séptima eliminada)

¿Dónde y cuándo ver la gala de salvación de ‘La granja VIP’?

Este jueves 4 de diciembre se realizará una nueva gala de salvación en ‘La granja VIP’, en la que se sabrá qué nominado sale de la placa. Comenzará a las 9pm. y se podrá sintonizar por el canal de Azteca Uno, así como por la app de Disney+, en la que también se puede ver el 24/7.

¿Quién fue el nominado de ‘La granja VIP’ que se salvó hoy, jueves 4 de diciembre?

Información en desarrollo…

