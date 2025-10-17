Mhoni vidente predice quién ganará La granja VIP 2025; ¿granjero o granjera?

A casi una semana del estreno La granja VIP, los granjeros han mostrado que las emociones y las estrategias están al rojo vivo. Principalmente, por la incertidumbre de quién será el primer eliminado de la competencia. Ahora, Mhoni vidente externó su postura sobre el reality y ¡predijo al ganador!

Cabe señalar que, a tan solo unos días de que inició ‘La granja VIP’, la mayoría de internautas ya ha compartieron su afinidad con algunos participantes. Incluso, ya externaron quién sería su favorito para ganar el reality.

Hoy es el estreno de La granja VIP / Captura de pantalla

¿Quiénes son los nominados y quién se salvó de la eliminación de ‘La granja VIP’?

La asamblea de nominación de ‘La granja VIP’ tuvo lugar después de las 9 de la noche del miércoles 15 de octubre. En ese momento, se dieron a conocer los nombres de los concursantes que podrían abandonar el reality.

César ‘Teo’ Doroteo fue el primer participante en ser nominado, ya que desde el pasado domingo se había determinado su presencia en la tabla final. Por su parte, Alfredo Adame también quedó en riesgo de eliminación, debido a que no consiguió la victoria en una dinámica realizada el martes contra Kike Mayagoitia y Alberto ‘el Patrón’.

Teo, del dúo Pepe y Teo, se convierte en el primer nominado de La granja VIP 2025. / Foto: IG/cesardoroteo

Cada uno de los granjeros eligió a la persona que quería nominar y le dijo, frente a frente, las razones por las cuales lo querría en riesgo de eliminación. Tras una jornada intensa de argumentos, así como la decisión que tomó ‘el Patrón’ con el huevo dorado, ellos fueron los nominados de la semana:



César Doroteo

⁠Alfredo Adame

⁠La Bea

⁠Eleazar Gómez

Sin embargo, la prueba de salvación dio un giro rotundo al juego, dado que Eleazar salió victorioso y se salvó de la eliminación de este domingo en ‘La granja VIP’. Por esta razón, los que están en peligro de abandonar la competencia son:



César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

La Bea

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre el ganador de La granja VIP?

En medio del éxito que ha tenido ‘La granja VIP’, Mhoni vidente no tardó en expresar su opinión con respecto al reality. La pitonisa comentó que la televisora hizo una muy buena apuesta con dicho programa. Incluso, lanzó algunas recomendaciones sobre cómo podrían ser el reality favorito del público.

A través de su canal de YouTube, Mhoni vidente dijo:

“Aquí lo que tienen que hacer Azteca es ya no moverle. Ellos batallan mucho con encontrar buenos productores que tengan un éxito con el púbico; aquí lo lograron y ahora lo importante es no alargarlo ni meter cosas de más”, dijo Mhoni.

La granja VIP / Redes sociales

Además, con tarot en mano, la astróloga señaló quiénes serían los posibles ganadores del programa, tal como comentó con Aldo de Nigris, quien ganó en La casa de los famosos México, Mhoni predijo que Sergio Mayer Mori y la Bea podrían salir victoriosos en la competencia.

“Me ha gustado por dos personajes que yo les doy el gane: Sergio Mayer Mori y la Bea. La Bea es un personaje muy carismático y tiene la sangre muy ligera… Me ha gustado mucho Sergio cómo ya se ha desarrollado dentro de la casa. Una persona del signo acuario, 27 años, es completamente atrevido… Es una persona que piensa y dice lo que siente”. Mhoni vidente

Sergio Mayer Mori se ha convertido en uno de los favoritos de La granja VIP. / X: @iquepede

“Es una persona que ha podido ser líder natural porque ha estado moviendo a casi todos ahí… Lo ha hecho bien, está formando ya, ahorita, un fandom o unos seguidores muy fuertes porque a la gente le ha gustado mucho su personalidad. Aparte de que es muy guapo, se parece mucho a su mamá. Sacó el talento de su mamá y el liderazgo de su papá”, agregó.

Además, la vidente señaló que Mayer Mori ha tiene mucha atención debido a su “magnetismo”, tal como su mamá, Bárbara Mori.

Mhoni vidente dice que Sergio Mayer Mori podría ganar La granja VIP. / X: @iquepede

“Él tiene mucho magnetismo junto con su mamá Bárbara Mori porque ella ha estudiado la metafísica, los ángeles, los rituales y le ha enseñado a su hijo Sergio a tener control mental... porque también ha tenido muchos tropiezos”. Mhoni vidente

Finalmente, señaló que Sergio Mayer Mori “es su gallo” en ‘La granja VIP’ por todo el contenido que ha dado, específicamente, aparecer como Dios lo trajo al mundo en la habitación VIP del reality.

“Me tiene enamorada, embobada... que nos siga dando mucho de eso… Sergio es mi gallo”, concluyó.

