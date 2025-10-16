Filtran al presunto eliminado de La granja VIP el próximo domingo 19 de octubre: ¿De quién se trata?

La primera semana de La granja VIP llegará a su fin el próximo domingo, cuando uno de los 16 habitantes de este polémico reality sea eliminado de la contienda. Ante esto, son cuatro los que están en peligro de abandonar el programa. Las votaciones ya se abrieron, pero ya se sabría al presunto eliminado...¿de quién se trata?

¿Quiénes son los nominados de la primera semana en La granja VIP?

La asamblea de nominación en La granja VIP se realizó después de las 9 de la noche, ayer miércoles 15 de octubre. Fue en ese momento cuando se revelaron los nombres de los participantes que podrían ser eliminados del reality.

César Doroteo se convirtió en el primer nominado, desde el pasado domingo se decidió que él estaría en la tabla final. De igual manera, Alfredo Adame se encuentra en la cuerda floja, pues se llevó a cabo una dinámica el día martes, en la que él no logró ganar.

Las nominaciones comenzaron a las 9:30 PM, y así fue como cada habitante eligió a su nominado:



César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Alfredo Adame a Omahi

Sergio Mayer Mori a Manola Díez

Alberto del Río “el Patrón” a La Bea

Carolina Ross a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes a Kike Mayagoitia

La Bea a Eleazar Gómez

Lola Cortés a Fabiola Campomanes

Lis Vega a Manola Díez

Kim Shantal a Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia a La Bea

Manola Díez a Omahi

Sandra Itzel a Eleazar Gómez

Omahi a Manola Díez

Jawy a La Bea

Eleazar Gómez a La Bea

Gracias a la victoria del equipo rojo en la prueba, obtuvieron el “huevo dorado”, lo que permitió a Alberto del Río intervenir y modificar parcialmente el rumbo de las nominaciones.

Sin embargo, tras este giro, no hubo mayor modificación, y se definió que los nominados de la semana en La granja VIP son:



César Doroteo

Alfredo Adame

La Bea

Eleazar Gómez

¿Quién sera el presunto eliminado de La granja VIP el domingo 19 de octubre?

Desde la noche de “asamblea” en La granja VIP, comenzaron varios rumores y especulaciones en los que mencionan al presunto habitante que sería eliminado del programa en su semana de estreno.

El día de ayer, el medio Vaya Vaya, hizo una encuesta vía Facebook, en la que preguntaba por la persona que la gente quería que se mantuviera en la competencia. Cabe destacar que esta dinámica implementada por el periodista, se utilizó para LCDLFM y en varias ocasiones “le atinó”.

Dicha encuesta muestra las preferencias de la gente rumbo a la primera eliminación en La granja VIP. Estos son los números:



La Bea: Tiene un apoyo del 44%

Alfredo Adame: Cuenta con el 30%

César Doroteo: “Teo” tiene el 18%

Eleazar Gómez: El actor apenas cuenta con el 8%

El escenario parece no ser alentador para Eleazar, que además de ser uno de los más nominados por sus compañeros, es el que menos apoyo del público tiene presuntamente.

Sin embargo, lo antes mencionado son meras especulaciones del público. Al momento, no se sabe quién será el eliminado del reality, hasta el siguiente domingo. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor.

¿Por qué Eleazar Gómez presuntamente es de los menos apoyados de La granja VIP?

La llegada de Eleazar Gómez a La granja VIP generó polémica, más allá de su trabajo como actor de series y telenovelas, su trayectoria ha estado marcada por una serie de momentos que claramente han generado una mala imagen en su persona.

Aquí te contamos algunas de sus mayores polémicas:



Relación con Danna: (2009–2010):

Eleazar Gómez sostuvo un romance con Danna cuando ella tenía 15 años y él 24. Aunque no se presentó ninguna denuncia formal, TVNotas difundió un video en el que se observaban actitudes agresivas del actor hacia la joven cantante a las afueras de un cine . Tanto medios de comunicación como seguidores sugirieron que la relación finalizó debido a comportamientos violentos por parte de Eleazar.

Señalamientos de otras exparejas (2011–2015):

En los años siguientes, las modelos Vanessa López y Elia Ezrré compartieron en redes sociales que, presuntamente, vivieron situaciones de violencia mientras mantenían una relación con el actor . Si bien no se iniciaron acciones legales, sus declaraciones públicas contribuyeron a alimentar las críticas sobre la conducta de Gómez.



En los años siguientes, las modelos . Si bien no se iniciaron acciones legales, sus declaraciones públicas contribuyeron a alimentar las críticas sobre la conducta de Gómez. Caso de agresión a Tefi Valenzuela (2020):

En 2020, Eleazar Gómez fue detenido en la Ciudad de México tras agredir físicamente a su entonces pareja, la cantante Tefi Valenzuela, a quien presuntamente golpeó, mordió e intentó lastimar dentro de un hotel. El caso tuvo gran repercusión mediática debido a la gravedad de las acusaciones y a la notoriedad del actor, siendo señalado por violencia de género. Tras la denuncia, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada y pasó cinco meses en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones. Posteriormente, Eleazar se declaró culpable, ofreció disculpas públicas y accedió a recibir atención psicológica. Como parte del acuerdo judicial, obtuvo libertad condicional por tres años, con la advertencia de que cualquier reincidencia lo llevaría de vuelta a la cárcel.

