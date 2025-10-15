Integrante de La granja VIP intentó quitarse la vida ¿por amor? Así lo contó en el reality

En el corazón del nuevo reality show La granja VIP, un participante del programa causó impacto en los televidentes e intarnautas tras hacer una confesión desgarradora, pues afirma que intentó quitarse la vida...¿por un amor? Esto fue lo que reveló la participante del reality.

¿Quiénes son todos los participantes de La granja VIP?

La granja VIP se estrenó el pasado domingo 12 de octubre, en medio de gran expectativa por esta nueva propuesta de TV Azteca, los habitantes ya han dado de qué hablar. ¿Qué celebridades están en este proyecto?

Estos son los 16 participantes confirmados para La granja VIP:



¿Qué habitante de La granja VIP quiso quitarse la vida?

Durante un momento íntimo en La granja VIP con Lolita Cortés, Manola Díez abrió su corazón sobre un rompimiento amoroso que la llevó al borde del abismo, confesando un intento de quitarse la vida al acelerar su camioneta en un arrebato de desesperación.

El encuentro entre Manola Diez y Lolita Cortés ocurrió en un rincón apartado de la granja, lejos de las tareas diarias y las tensiones grupales. Lo que comenzó como una charla sobre problemas recientes con otros participantes derivó en una conversación profunda sobre relaciones fallidas.

Diez admitió que un desamor reciente la había sumido en una depresión abrumadora, inesperada. Incluso, para ella misma:

Me subí a mi camioneta le pise bien fuerte con ganas de que pasara algo, que alguien pase y me lleve, porque estaba bien triste. Manola Díez

La actriz comentó en esta conversación que atravesó una etapa difícil en cuanto a su reputación, ya que muchas personas empezaron a afirmar que bebía constantemente, que tenía problemas con la bebida y que estaba perjudicando su salud. Sin embargo, señaló que, afortunadamente, ahora ha dejado de beber tras acercarse a Dios.

¿Quién es el esposo de Manola Díez, participante de La granja VIP?

En el mes de junio, TVNotas fue el único medio que estuvo presente en la boda de Manola Díez y Alejandro Gamboa, quienes consumaron su amor en matrimonio.

Aunque hay poca información de él, nos contó que es un exitoso abogado. Díez afirma que Gamboa es una gran persona, que la respeta y que no hay día que no pasen juntos:

Es el hombre más maravilloso que he conocido en el planeta. Lo amo. Es mi rey, mi cielo, mi todo. Me valora y me respeta. Desde que lo conocí no nos hemos separado ni un día. Manola Díez

Durante una transmisión en vivo 24/7 del reality show, la actriz compartió que conoció a su actual esposo en la unidad habitacional donde ambos residían, ya que eran vecinos.

