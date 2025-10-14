Una vaca orina a La Bea en La granja VIP mientras la ordeñaba, el video del momento ya es viral

La nueva apuesta de TV Azteca, La granja VIP, arrancó con fuerza, risas y un inesperado baño de realidad (literalmente) para uno de sus participantes. La comediante Tania González, mejor conocida como La Bea, fue la protagonista del primer momento viral del reality, luego de ser orinada por una vaca durante una de las actividades rurales del programa. ¿Por qué sucedió esto?

¿Por qué los habitantes de La granja VIP convivieron con vacas?

Como parte de las dinámicas que tendrán los habitantes de La granja VIP, las celebridades realizarán tareas que podrán acercarlas con las labores que se hacen día con día en una granja tradicional.

En el caso específico de este lunes 13 de octubre, acudieron a una zona de La granja, en la que convivieron con las vacas que se encuentran en la locación. En una práctica dirigida por ‘el Mayoral’ “tío Pepe”, aprendieron algunas cosas de las vacas. La forma en la que dan a luz, cómo se ordeñan y otras cuestiones.

Poco a poco se fueron acercando y les fueron mostraron detalles de la vida de estos animales, el tiempo de gestación que tienen sus crías, cómo y cuándo pueden ordeñarse a lo largo de su vida, pero en momentos específicos.

Fue aquí que sucedió el curioso momento protagonizado por La Bea.

¿Por qué La Bea fue “orinada” por una vaca en La granja VIP?

La Bea protagonizó un gracioso momento en La granja VIP, y es que mientras el “tío Pepe” explicaba sobre la vida de las vacas, decidió enseñar a la comediante mexicana a cómo ordeñar a estos animalitos.

A pesar de notarse nerviosa por el momento y por el gran tamaño de la vaca, puso un banco y comenzó a ordeñarla bajo las instrucciones del “tío Pepe”. Con emoción en sus palabras y en su rostro, continuó la tarea por varios segundos.

En ese momento, la vaca da un par de pasos y comienza a orinar con La Bea en la parte de abajo. Con un pequeño grito de fondo y una sonrisa de Kike Mayagoitia, la integrante de La culpa es de la Malinche se levantó rápidamente, mientras el “tío Pepe decía lo siguiente":

Esto es lo que nos puede pasar. (...) La vaca se puede mover. (...) Quien esté ordeñando debe tener de preferencia al principio, una mano en la ubre y la otra aquí (señalando parte de la pierna). El Mayoral “tío Pepe”

A pesar del momento, La Bea decidió continuar con la tarea por otros segundos más.

¿Quién es La Bea, participante de La granja VIP?

La protagonista de este momento en La granja VIP es La Bea, quien rápidamente se ha convertido en la favorita de muchos usuarios en redes sociales, quienes ya quieren que siga dando más contenido. Pero, ¿quién es La Bea?

La Bea, cuyo nombre real es Tania González, ha ganado reconocimiento en el stand-up gracias a su estilo directo sobre el escenario.

Formó parte del programa LOL: Last One Laughing junto a Eugenio Derbez y ha actuado en importantes escenarios como el Teatro Metropólitan y el festival Vive Latino. Su humor característico y su carisma la han convertido en una de las favoritas del público, y ahora, en La granja VIP, su naturalidad promete seguir generando momentos destacados.

