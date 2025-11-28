Hermana de Sergio Mayer Mori explota vs. Natália Subtil por negar que su sobrina entrara en La granja VIP

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil ha sido agridulce: con momentos buenos, pero también con distancias y desacuerdos. Aunque la relación ya se encontraba estable,quedo evidenciada que la modelo y la conductora brasileña no está de acuerdo con los comentarios que el cantante hizo de ella en “La granja VIP” Antonia Mayer, hermana de Sergio Mayer Mori, habló respecto a Natália Subtil y su negativa a que la pequeña visitara o participara en “La granja VIP”.

Mira: Sergio Mayer Mori envía fuerte mensaje a Natália Subtil sobre su hija en La granja VIP ¿Nueva polémica?

La modelo brasileña Natália sostuvo una relación con Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. / Fabook: Natália Subtil/ Instagram: @smayermori

¿Por qué Natália Subtil decidió que su hija no estuviera en La granja VIP?

La semana pasada, se especuló sobre la presencia de la hija de Sergio Mayer Mori en La granja VIP. Todo apuntaba a que la producción del reality quería aprovechar el cumpleaños de la menor para organizar una sorpresa dentro del programa. Sin embargo, Natália Subtil, madre de la niña, salió a aclarar la situación con un comunicado en el que aclaró que su hija no participaría en el reality.

“Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality”, expresó la modelo brasileña en un mensaje contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La decisión de Natália Subtil no solo frenó los planes de la producción, sino que también dejó claro que la prioridad para ella es el bienestar emocional de su hija, lejos de cualquier polémica mediática.

Lee: La granja VIP: Sergio Mayer Mori hace polémica confesión de Renato López ¡a casi 10 años de su asesinato!

Natália Subtil se pronuncia en redes sociales

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Natália Subtil en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori también ha generado polémica en “La granja VIP” por sus declaraciones sobre la madre de su hija Natália Subtil. El contó que su relación comenzó cuando él tenía 17 años y ella 27, ella estaba casada y empezaron a salir en la filmación de una película.

“Ella quería formalizar, yo no estaba preparado… la prensa y el público cayeron sobre mí porque tengo pi..”, comentó Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori declaró que le aseguró a Natália Subtil que estarían juntos como padres, pero no como pareja: “Le dije que iba a estar presente, pero no íbamos a estar juntos”.

Esto reavivó la polémica sobre las acusaciones de estupro contra Natália Subtil, por haber iniciado una relación con Sergio Mayer Mori cuando él aún era menor de edad.

Cabe señalar que Sergio Mayer Mori también ha dicho cosas positivas de Natália Subtil, principalmente que está agradecido por como ha criado a su hija y ha pedido disculpas por mencionarla dentro del reality.

Mira: Natália Subtil se niega a que su hija aparezca en La granja VIP con Sergio Mayer Mori: “No participará”

¿Sergio Mayer Mori no quería ser papá? / x

¿Qué dijo Antonia Mayer de Natália Subtil trar no dejar que su hija participe en La granja VIP?

Durante una alfombra roja, Antonia Mayer, hermana de Sergio Mayer Mori, habló sobre su participación en el reality de TV Azteca y afirmó que le ha gustado mucho cómo se está desempeñando. Dijo que le alegra que el público pueda conocerlo mejor y, a diferencia de él, aseguró que quiere que sepa que tiene mucho más apoyo del que imagina.

Cuando se le cuestionó qué opinaba sobre que Natália Subtil aseguró que no dejaría que su hija participaría en La granja VIP para ver a su padre. La joven fue sincera: “Me enoja y me da mucho coraje” y aseguró que si realmente quisiera no exponer a su hija no se la pasaría haciendo videos de tiktoks con su sobrina.

“Expuesta ya está ¿no? La pone a grabar videos, sino la quiere exponer que no la ponga a grabar videos, si yo no quisiera exponer a mi hija no la pondría a grabar videos es lo más coherente, pero cada quien piensa diferente”, comentó Antonia Mayer.

“Estoy orgullosa de que pudo contar su historia a muchas personas, porque quieran o no antes no lo escuchaban, no puedo estar más feliz que conozcan su versión”, finalizó en entrevista a Edén Dorantes.

Mira: Sergio Mayer Mori y la Bea causan escándalo en La granja VIP: una pizza deja a todos sin comida