Sergio Mayer Mori envía fuerte mensaje a Natália Subtil sobre su hija en La granja VIP ¿Nueva polémica?

La nueva semana en La granja VIP comenzó con una inesperada declaración de Sergio Mayer Mori, quien nuevamente asumió el rol de capataz dentro del reality. Esta es la tercera ocasión en la temporada que el cantante obtiene el cargo, un puesto que le otorga inmunidad en la gala de nominación y beneficios exclusivos dentro de la competencia. Entre estos privilegios destacan una habitación privada, acceso a golosinas, refrescos y alimentos especiales que no están disponibles para el resto de los participantes.

Mientras disfrutaba de un momento a solas en la habitación asignada al capataz, Sergio Mayer Mori aprovechó la privacidad para enviar un mensaje directo a la madre de su hija, la actriz brasileña Natália Subtil. Sus palabras quedaron registradas por las cámaras del programa, generando conversación dentro y fuera de la granja.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre Natália Subtil en La granja VIP?

Durante su declaración La granja VIP, Sergio Mayer Mori se dirigió directamente a su expareja y ofreció una disculpa por haber mencionado su nombre en pláticas con otros granjeros dentro del reality.

“Natalia, te hablo a ti directamente. Perdón porque en la situación en la que estoy, a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre. Lo último que quiero es exponerte” Sergio Mayer Mori

Además, agradeció a Subtil por la formación que ha dado a su hija, quien pronto cumplirá 10 años.

“Quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona que (mi hija) se ha convertido y en el proceso en el que está (Mi hija) de convertirse en la persona que es. Mucho de eso te lo debo a ti. Así que gracias.” Sergio Mayer Mori

Cabe recordar que la relación entre ambos generó controversia debido a la diferencia de edad, ya que Mayer Mori tenía 17 años cuando iniciaron su romance y Natália Subtil rondaba los 28. La noticia del embarazo fue tema de conversación mediática, y aunque la pareja permaneció unida durante la gestación, se separaron poco tiempo después del nacimiento de la menor en diciembre de 2016.

¿Cuál es la relación actual entre Sergio Mayer Mori, su hija y Natália Subtil ?

La hija de ambos, ha tenido apariciones públicas en eventos del espectáculo acompañando a su madre Natália Subtil. Actualmente vive con ella en México y mantiene contacto frecuente con su padre, así como con sus abuelos paternos, el actor Sergio Mayer y la actriz Bárbara Mori, figuras conocidas en la industria del entretenimiento.

Durante su mensaje en la habitación del capataz, el cantante también expresó unas palabras directamente dirigidas a la pequeña:

“No hay palabras para describir el amor que siento por ti y la gratitud y lo hermoso que siento en mi corazoncito de que estés en mi vida, de verdad. Gracias a ti he querido ser mejor de lo que nunca me pude imaginar. Así que te amo, mi amorcito. Muchas gracias. Te extraño con todo mi corazón” Sergio Mayer Mori

Las declaraciones del participante surgieron en un momento en el que la convivencia y la presión dentro de la granja han intensificado las conversaciones personales entre los integrantes.

Sergio MAyer Mori y Natalia Súbtil / Captura de pantalla Youtube

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre que le “enjaretaron” a su hija y por qué generó críticas?

Sergio Mayer Mori generó una ola de reacciones en redes sociales luego de que se viralizara un clip dentro de La granja VIP donde habló sobre su paternidad a temprana edad. En una conversación junto a Omahi, el Patrón y Eleazar Gómez, el actor recordó que se convirtió en padre a los 17 años, señalando que en ese momento no buscaba tener hijos. Durante la plática, aseguró que “no quería tener hijos” y agregó que le “enjaretaron” a su primogénita, comentario que se replicó rápidamente en plataformas digitales.

En medio de la conversación, Mayer Mori también mencionó que con el paso del tiempo su perspectiva sobre la familia ha cambiado. Agregó que actualmente sí desea tener más hijos y formar un hogar con una pareja “en la misma página”, reconociendo que todavía no ha alcanzado el papel paterno que aspira ejercer. El clip también mostró que, antes de ingresar al reality, pasó un momento significativo con su hija, situación que compartió con los demás participantes de la granja.

