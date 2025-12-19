Natália Subtil enciende las alarmas tras salir del hospital de emergencia: ¿cuál es su estado de salud?

La modelo y artista brasileña Natália Subtil generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales que fue hospitalizada. El mensaje, publicado en su cuenta oficial de X, provocó una ola de reacciones de apoyo y mensajes de ánimo ante la incertidumbre que ella misma expuso.

La situación ocurre en un contexto en el que su nombre ya había vuelto a ser tendencia por la polémica relación que mantuvo con Sergio Mayer Mori, padre de su hija, así como por los conflictos públicos que ambos han sostenido en torno a la convivencia con la menor.

Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori tuvieron una relación muy polémica. / Foto: IG/nataliasubtil

¿Qué le pasó a Natália Subtil?

El 18 de diciembre de 2025, Natália Subtil expareja de Sergio Mayer Mori informó a través de su cuenta oficial de X que acababa de salir del Hospital Ángeles, donde se le practicó una biopsia. En su mensaje escribió: “Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo! 2025 termina así”, acompañado de un emoji que reflejaba su estado emocional.

La modelo no detalló el tipo de biopsia ni el motivo específico que llevó a los médicos a realizar el procedimiento, limitándose a señalar que el estudio tenía como objetivo identificar qué enfermedad podría estar enfrentando. La falta de información médica concreta incrementó la inquietud entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo, oraciones y deseos de pronta recuperación.

Entre las respuestas se leyeron expresiones como:



“Todo el amor para ti y tu familia”,

“Ánimo, todo saldrá bien” y

“Dios quiera no sea nada malo”.

Hasta el momento, Natália Subtil no ha actualizado públicamente el resultado de la biopsia ni ha ofrecido mayores detalles sobre su estado de salud.

Natália Subtil tuit / Captura de pantalla

¿Qué dijo Nátalia Subtil sobre su hospitalización de emergencia?

El mensaje de la modelo Natália Subtil, que encendió las alertas fue directo y breve, pero contundente por su contenido. Al mencionar que era la primera vez que se sometía a una biopsia y que el procedimiento tenía como finalidad descubrir qué enfermedad tenía, Subtil dejó abierta la posibilidad de un diagnóstico aún desconocido.

Horas antes de ese mensaje, la brasileña también compartió otra publicación que llamó la atención de los usuarios: “La mitomanía no siempre busca engañar a otros, a veces intenta huir de la propia verdad”. Aunque no hizo referencia explícita a su estado de salud ni a alguna persona en particular, la frase fue interpretada por algunos internautas como una reflexión personal en medio de un periodo complicado.

La combinación de ambos tweets, sumada a su historial de controversias públicas, provocó especulación en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora, la propia Natália Subtil no ha vinculado directamente esa reflexión con su situación médica ni con algún conflicto específico.

Sergio Mayer Mori habló en La granja VIP 2025 de su relación con Natália Subtil, / Foto: IG/nataliasubtil

¿Quién es Natália Subtil y por qué es polémica?

Natália Subtil es una modelo y artista de origen brasileño que se dio a conocer en el medio del espectáculo en México, no solo por su carrera, sino por su relación con Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz Bárbara Mori.

La polémica en torno a Subtil se intensificó cuando se hizo público que se embarazó de Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17.

Además, Mayer Mori ha hablado en entrevistas y pódcasts sobre cómo vivió la paternidad a los 17 años, reconociendo que fue un impacto emocional significativo.

Por ahora, la atención está puesta en su estado de salud, luego de que ella misma confirmara haber sido hospitalizada y sometida a estudios médicos. A la espera de información oficial por parte de la modelo, sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización sobre su evolución.

