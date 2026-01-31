¿Pedro Torres sufrió antes de morir? Su hermano narra cómo fueron sus últimos momentos: “Dijo: ‘No puedo’”

La industria artística sigue conmocionada por la muerte de Pedro Torres. El productor detrás de grandes proyectos como Big Brother México u Operación Triunfo dejó este mundo tras haber sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en 2025.

En medio del luto, su hermano, David Torres, abrió su corazón y narró sin tapujos cómo fueron los últimos momentos de Pedro, ¿el productor sufrió antes de su muerte? Esto es lo que dijo.

Pedro Torres / Redes sociales

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

Durante la mañana del pasado 30 de enero, familiares usaron la cuenta de Instagram de Pedro Torres para lanzar un comunicado confirmando su muerte. Se dijeron muy dolidos con la noticia y resaltaron que el productor “se fue rodeado del amor” de sus seres queridos.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe. Lo acompañaron hasta el último momento”, se lee.

Si bien no quisieron ahondar en muchos detalles, se sabía que el productor había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) a mediados de 2025. Quienes padecen esta enfermedad van perdiendo la movilidad de manera progresiva, llegando incluso a presentar dificultades para comer o respirar.

La noticia llegó tan solo dos meses después de que se difundiera el rumor falso de su muerte. En aquel entonces, la periodista Sofía Villalobos señaló que, si bien estaba “luchando por su salud”, Pedro se encontraba “bien”.

Pedro Torres comunicado sobre su muerte / IG

Así fueron los últimos momentos de vida de Pedro Torres

Horas después de que se anunciara la muerte de Pedro Torres, familiares y amigos cercanos se reunieron en una funeraria de la CDMX para darle el último adiós. Durante el evento, David Torres, hermano del productor, habló con los medios sobre cómo fueron los últimos momentos del productor.

David declaró que los últimos meses de vida de su hermano habían sido “terribles”, pues la enfermedad había progresado de manera rápida. Señaló que, antes de morir, Pedro dejó claro su deseo de no hacer sufrir a su familia.

“Tuvo una situación muy fuerte en los últimos meses. Sufrió, bueno, vivió la enfermedad que es ELA, una enfermedad terrible. Lo enfrentó con mucho valor, con mucha dignidad. Anoche en una unión familiar muy bonita dijo ‘no puedo un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento ya fuera de lo aceptable’, y se desconectó’” David Torres, hermano de Pedro Torres

Pese al gran dolor que siente, David mencionó que tanto él como el resto de la familia están “tranquilos”, pues el productor “dejó de sufrir”. Para finalizar, relató que su madre, quien vive en Saltillo, no pudo estar en el funeral por problemas médicos, pero que Pedro sí tuvo la oportunidad de despedirse de ella.

¿Qué pasará con los restos de Pedro Torres?

En la conversación, David Torres mencionó que los restos de su hermano, Pedro Torres, serán incinerados tras el funeral. Las cenizas serán trasladadas a Saltillo, lugar en el que creció, para ser colocadas en una iglesia.

“En unos días que esté bien mi mamá, vamos a ir a Saltillo, donde crecimos, en el barrio San José. Allí está mi papá y allí va a estar Pedro junto a mi papá en la iglesia en la que crecimos”, expresó.

David agradeció todo el amor que tanto fans como colegas han mostrado en estos momentos tan complicados, destacando que los “verdaderos amigos se ven en momentos de enfermedad y luto”.

Al funeral de Pedro asistieron varias celebridades, incluyendo Lucía Méndez, con quien el productor estuvo casado hace algunos años y con la que tuvo un hijo. La actriz se dijo muy triste por el siniestro y recordó a su exmarido con cariño.

