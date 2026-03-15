Actor mexicano se quitó la vida tras recibir terrible diagnóstico de enfermedad terminal: ¿Quién era?

Un reconocido actor tomó la decisión de quitarse la vida luego de enterarse de que padecía cáncer terminal en las glándulas linfáticas. La noticia sobre su muerte, ¿quién era y qué se sabe sobre este episodio que marcó el final de su historia? Aquí te contamos.

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¿Qué es el cáncer de glándulas linfáticas?

El cáncer terminal de glándulas linfáticas, conocido médicamente como linfoma en etapa avanzada, se presenta cuando las células cancerosas del sistema linfático se han diseminado ampliamente en el organismo o cuando el tumor original ya no puede ser controlado con tratamiento. Este tipo de cáncer afecta a los linfocitos, células que forman parte del sistema inmunitario, y puede presentarse como Linfoma de Hodgkin o Linfoma no Hodgkin, dos de las principales variantes de esta enfermedad.

Cuando el padecimiento llega a una fase terminal, las células malignas pueden extenderse a órganos vitales y afectar diferentes funciones del cuerpo. Entre los síntomas que suelen presentarse se encuentran fatiga extrema, sudores nocturnos intensos, fiebre persistente, pérdida de peso sin causa aparente, dolor y dificultad para respirar. De acuerdo con Mayo Clinic, estas manifestaciones aparecen conforme el cáncer avanza y el organismo enfrenta un mayor impacto del crecimiento descontrolado de las células.

En esta etapa, el enfoque médico suele centrarse en los cuidados paliativos. Según explica Three Oaks Hospice, el objetivo principal de este tipo de atención es aliviar los síntomas, reducir el dolor y brindar acompañamiento médico y emocional, buscando mejorar la calidad de vida del paciente durante el tiempo que le quede de vida. Estos cuidados pueden incluir manejo del dolor, apoyo respiratorio y atención integral para el bienestar físico y emocional.

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¡Dolorosa historia! Actor recibe noticia sobre su salud y su final fue trágico. / Redes sociales

¿Qué actor se suicidó por padecer cáncer?

El actor Pedro Armendáriz fue una de las figuras del cine mexicano que enfrentó un diagnóstico de cáncer en las glándulas linfáticas en etapa avanzada durante los últimos años de su vida. Nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México como Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, hijo del mexicano Pedro Armendáriz García-Conde y de la estadounidense Adela Hastings. Parte de su infancia la pasó en Texas y posteriormente continuó sus estudios en Estados Unidos, donde cursó ingeniería en la California Polytechnic State University.

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, desempeñó distintos trabajos al regresar a México, entre ellos como ferrocarrilero, guía de turistas y periodista en una revista bilingüe. Su camino en el cine comenzó cuando el director Miguel Zacarías lo descubrió mientras recitaba un fragmento de la obra Hamlet. A partir de ese momento inició su carrera cinematográfica y participó en numerosas producciones tanto en México como en Estados Unidos.

Durante la llamada Época de Oro del cine mexicano trabajó con el director Emilio Fernández en varias películas que marcaron su trayectoria, entre ellas María Candelaria, Enamorada y La perla. También compartió pantalla con figuras como Dolores del Río y María Félix, además de participar en producciones internacionales y en el cine de Hollywood, consolidando una carrera que se extendió por varias décadas.

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Pedro Armendáriz: el cáncer terminal que enfrentó antes de su muerte. / Redes sociales

¿Cómo murió Pedro Armendáriz?

En los últimos años de su vida, Pedro Armendáriz enfrentó un diagnóstico de cáncer que le había sido detectado desde finales de la década de 1950. A pesar de la enfermedad, continuó trabajando en cine y su última participación ocurrió en la película From Russia with Love, la segunda entrega de la franquicia del agente 007, donde interpretó a Kerim Bey, un jefe del servicio secreto turco que apoya la misión de James Bond.

Durante el rodaje de la producción, el estado de salud del actor ya era delicado. Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó hasta una fase terminal debido a la metástasis que presentaba. Aún así, continuó participando en la filmación el mayor tiempo posible. Hacia el final de las grabaciones su condición se agravó y algunas escenas tuvieron que completarse con un doble bajo la dirección de Terence Young.

El 19 de junio de 1963, tras someterse a una nueva revisión médica en el hospital de Los Ángeles donde era atendido, los médicos le confirmaron que el cáncer se encontraba en una etapa avanzada y que no había opciones de tratamiento. Ese mismo día, el actor se quitó la vida en el hospital a los 51 años. Posteriormente su cuerpo fue trasladado a México, donde fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en la parcela de la Asociación Nacional de Actores.

Con el paso del tiempo también surgió una historia que ha sido mencionada en torno a la película The Conqueror, en la que Armendáriz participó años antes. El rodaje se realizó en Utah, cerca de una zona donde se habían llevado a cabo pruebas nucleares en Nevada. A lo largo de los años se ha señalado que varias personas relacionadas con la producción desarrollaron cáncer, entre ellas actores como John Wayne, Susan Hayward y Agnes Moorehead, así como el director Dick Powell, lo que dio origen a una leyenda urbana vinculada con la filmación de esa cinta.

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