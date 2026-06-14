Aarón Mercury rompe el silencio tras la muerte de Oliver Tree: “Estoy devastado”, así nació su amistad

La noticia sobre la muerte de Oliver Tree en un accidente de helicópteros en Brasil ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Entre las personas que más atención han recibido está Aaron Mercury, influencer mexicano y amigo cercano del cantante estadounidense.

Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención de sus seguidores. Horas antes de que la tragedia comenzara a circular en medios y redes sociales, Aaron Mercury publicó un video de Oliver Tree en el que el artista relataba la curiosa historia de cómo se conocieron y cómo una situación inesperada terminó convirtiéndolos en amigos inseparables.

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¿Murió Oliver Tree en accidente de helicópteros en Brasil? Esto es lo que se sabe

La muerte de Oliver Tree ha generado conmoción entre sus seguidores luego de que se reportara un fatal accidente aéreo en Brasil. De acuerdo con información preliminar difundida por medios internacionales, el cantante estadounidense sería una de las seis víctimas que perdieron la vida tras el choque de dos helicópteros ocurrido la mañana de este domingo en Río de Janeiro.

Los primeros reportes señalan que la colisión ocurrió alrededor de las 8:59 horas en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Según la información difundida por CNN Brasil y autoridades locales, una de las aeronaves transportaba a cinco personas, mientras que la otra era operada únicamente por su piloto. Tras el impacto, ambos helicópteros se desplomaron, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos y se incendió casi de inmediato. Las llamas alcanzaron decenas de vehículos y una enorme columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. Además, restos de las aeronaves quedaron esparcidos a varios metros del lugar del accidente, mientras las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la tragedia.

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¿Aarón Mercury ya reaccionó a la muerte de Oliver Tree?

A pocas horas de que se diera a conocer la muerte de Oliver, el influencer Aaron Mercury rompió el silencio y compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. Junto a una fotografía de ambos, expresó el profundo cariño que llegó a sentir por el creador de contenido, a quien describió como un hermano y una de las personas que más marcó su vida.



En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos haya juntado. Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo tan grande, mantenían un alma tan hermosa. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy

Descansa en paz. No te olvidaré… Aaron Mercury Para mi hermano Oliver: Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño, y me hiciste parte del tuyo. Fuiste parte de los mejores días de mi vida.En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos haya juntado. Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo tan grande, mantenían un alma tan hermosa. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboyDescansa en paz. No te olvidaré…

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¿Cómo se conocieron Aarón Mercury y Oliver Tree? La historia del cantante que hoy se vuelve viral

Horas antes de que la noticia se viralizara, Aarón Mercury publicó un video de Oliver Tree en el que el cantante narraba cómo se conocieron. Este detalle no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una coincidencia que ahora resulta estremecedora.

En una entrevista que se vitalizó, Oliver Tree contó una historia tan insólita, casi de película, sobre su primer encuentro:

“Es mi hermano”, dijo en español antes de explicar: “Lo conocí hace como 10 años; nos conocimos en un tobogán. Yo iba en un tobogán y salí volando, no vi que había alguien abajo y boom, le caí encima. Básicamente lo golpeé”.

El relato continuó con detalles aún más sorprendentes:

“Su globo ocular casi se salió de la cuenca; estaba sobresaliendo. Después ambos pasamos alrededor de una semana en el hospital”. Oliver Tree

La historia según Oliver, lejos de alejarlos, fortaleció su relación. Oliver Tree incluso relató cómo se involucró en la recuperación de Aarón Mercury:

Oliver Tree “Yo me recuperé muy rápido porque tengo un cuerpo muy fuerte y flexible. Aaron es un poco mayor, en el sentido de que su cuerpo no sana tan bien. Así que estaba bastante mal. Su cuerpo entró en septicemia. De hecho, lo llevé con un médico en Los Ángeles”.

Cabe destacar que la historia relatada por Oliver Tree aparentemente fue una anécdota creada en tono de humor para esa entrevista. El cantante respondió de esa manera cuando le preguntaron desde cuándo conocía a Aarón Mercury, aunque nunca confirmó que los hechos ocurrieran realmente como los narró. Hasta el momento, se desconoce cómo se conocieron exactamente Oliver Tree y Aarón Mercury o desde cuándo comenzó su amistad.

¿Por qué la amistad entre Aaron Mercury y Oliver Tree era tan especial?

En los últimos meses, Aarón Mercury y Oliver Tree compartieron proyectos, momentos personales y apariciones públicas que consolidaron su cercanía.

Uno de los episodios más recordados fue su participación en Supernova Génesis 2026, donde Oliver Tree sorprendió al aparecer durante la entrada de Aarón Mercury al ring. El momento rápidamente se volvió viral debido a la mezcla de espectáculo, música y cultura mexicana.

Además, ambos construyeron una conexión fuerte en redes sociales, especialmente en TikTok, donde interactuaban con contenido que acumulaba millones de reproducciones.

Tras ese evento, Aarón Mercury publicó imágenes junto al cantante con el mensaje: “Campeones descansando We did it”, lo que evidenció la confianza y complicidad entre ambos.