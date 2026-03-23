Aarón Mercury queda fuera de una importante telenovela, ¿lo corrieron?

Hace 2 semanas, la productora Lucero Suárez confirmó que Aarón Mercury iba a estar en su nueva telenovela, “Sabor a ti”, pero que cuando iban a hacer el primer taller, llegó, pero a decirles que no iba a poder participar, porque no lo se lo permitía el evento de box Supernova, en el cual se enfrentará a Mario Bautista en el ring.

Un amigo del influencer nos dijo: “Todavía le falta para ser actor. Aarón ha estado ocupado concentrándose para su pelea y no se podían arriesgar a que llegara a grabar lastimado por los entrenamientos o la batalla”.

Según nos platican, el concursante de la tercera temporada de “La casa de los famosos México”, al principio, estaba muy entusiasmado.

“Aarón quiere hacer una carrera sólida en el medio artístico y no ser solo una figura del momento, que en un tiempo se apaga y ya ni sus luces. Por eso se preparó bien para la audición de la telenovela de Lucero Suárez. Ella se portó muy amable con él y le dio la oportunidad de hacer un casting, porque otros productores han dicho que los concursantes de “La casa de los famosos que no son actores”, primero se deben preparar y que ya después los reciben con mucho gusto”.

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Conoce la confesión de doña Lety Guajardo que encendió TikTok y desató el shippeo entre Aarón Mercury y Andrea de Nigris. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Aarón Mercury quedo fuera de la telenovela Sabor a ti?

Su compromiso se vio afectado por el Supernova. “Como que a Aarón Mercury le cayó el veinte de lo que implicaba una novela y se empezó a sentir muy presionado. Y es que su pelea de box es sumamente importante para él, no solo porque es de los mejores pagados en esta segunda edición de dicha competencia, sino que para él sería algo muy humillante que le gane Mario Bautista. Aarón quiere ganar a como dé lugar. Ya tiene bastante hate en redes sociales como para perder y que sus detractores tengan más motivos para destrozarlo”.

Nuestra fuente nos cuenta que Aarón quiso llegar a un acuerdo para su participación en la telenovela: “Intentó pedir permisos para seguir con su entrenamiento, pero la verdad era imposible compaginar. Su personaje era importante, no era cualquiera. Imagínate que lo deja golpeado de la cara Mario Bautista, y más que, desde que se anunció la pelea, Aarón ha insistido en que sea sin careta”.

“Además, se han enfrascado en apuestas, que si raparse, que si un tatuaje, y pues en la producción del melodrama no se pueden permitir, por la continuidad, que llegue con su look modificado”.

“Ante esto, la producción optó por decirle que siguiera con su compromiso de la pelea y que tenía abiertas las puertas con ellos. Eso sí, le recomendaron que se prepare más como actor, ya que, aunque lo hizo bien en su casting, pues es más que obvio que necesita clases si de verdad quiere incursionar en la actuación”. Amigo de Aarón Mercury

Aarón Mercury peleará con Mario Bautista en Supernova Génesis / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

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¿Qué actor reemplazará a Aarón Mercury en la telenovela Sabor a ti?

Tras esto, inmediatamente le encontraron sustituto a Aarón Mercury."Contrataron al actor y modelo Facundo Castro. Aunque es nuevo en México, el año pasado grabó en “Hermanas, un amor compartido”. Ya ha hecho varias series en el extranjero y viene pisando fuerte. Con él no tuvieron ni una duda de que va a sacar con excelencia el personaje que iba a hacer Aarón. En redes sociales mucha gente ha manifestado su apoyo a esta decisión de que un actor que estudió para ello, sea quien haga ese papel”.

Después de toda esa situación, Aarón quedó un poco sacado de onda. “Entendió los motivos, pero sí le hacía ilusión recibir esta gran oportunidad. También ha estado como conductor invitado en el matutino Hoy. Eso le entusiasma. Incluso me atrevería a decirte que prefiere la conducción, porque ahí siente que la tiene más fácil, que no necesita gran preparación, ya que cuenta con mucho carisma y el público en su mayoría lo adora. Lo que si es un hecho es que debe ponerse las pilas si es que quiere hacer carrera en el medio artístico, y no comprometerse en proyectos en los que intervengan otros”.

Aarón Mercury cambia de coche y presume camioneta de lujo tras incidente con su auto. / Redes sociales

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¿Qué dijo la productora de Sabor a ti sobre Aarón Mercury?

Lucero Suárez reveló en exclusiva que el influencer Aarón Mercury era su opción principal para interpretar a “Amador”, asegurando que el joven ya se había comprometido formalmente con el proyecto a pesar de las advertencias de la productora sobre las exigencias del papel.

“Yo quería a Aarón Mercury para el papel de ‘Amador’. De hecho, había quedado con nosotros de que sí. Yo le expliqué: ‘Es que tú no tienes idea de cómo es esto’, y me dijo: ‘No importa, yo le entro’. El día que íbamos a hacer el primer taller, llegó, pero lo habían contratado para una pelea en internet y resulta que no iba a poder. Por eso no está”, comentó Lucero Suárez.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury

En 2020 se unió al grupo de influencers Team Ken. Su contenido destacó por su frescura, estilo retador y sentido del humor.

Fue nominado como ‘El rostro más bello de 2024' por el portal TC Candler.

El año pasado fue parte de La casa de los famosos México, donde quedó como finalista.

Posteriormente, ganó el reality Las estrellas bailan en Hoy.

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