Aarón Mercury sufrió un robo antes de ganar Las estrellas bailan en Hoy; así lo atracaron: VIDEO

Aarón Mercury volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez no solo por su desempeño en la pista de baile, sino por un incidente que ocurrió horas antes de uno de los momentos más importantes de su carrera. El influencer y creador de contenido reveló que fue víctima de un robo la mañana previa a la gran final de Las estrellas bailan en Hoy, reality del matutino de Televisa en el que participó durante 10 semanas.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué le pasó a Aarón Mercury antes de la final de Las estrellas bailan en Hoy?

Previo a trasladarse a las instalaciones del programa Hoy para disputar la final del reality de baile, Aarón Mercury publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram donde denunció haber sido víctima de un acto delictivo. En los videos, el influencer aparece visiblemente afectado mientras muestra su camioneta con los vidrios rotos y el interior expuesto.

En el clip, Aarón se acerca a su vehículo para evidenciar los daños y expresa su sorpresa e inconformidad por lo sucedido. Algunos reportes señalaron que el estéreo del automóvil habría sido sustraído; sin embargo, el propio influencer aclaró que no llevaba objetos de valor dentro de la camioneta al momento del incidente, por lo que consideró que el acto pudo haberse tratado únicamente de vandalismo.

“Me la hicieron, chaval. Ahora sí me la hicieron. ¿Quién fue el cule…? Voy a revisar cámaras” Aarón Mercury

Se le escucha decir en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Posteriormente, añadió que recientemente había invertido en arreglar el vehículo, específicamente en el sistema de frenos, lo que incrementó su molestia ante la situación.

Así quedó el auto de Aarón Mercury / Capturas de pantalla

¿Cómo denunció Aarón Mercury el robo de su camioneta?

La denuncia pública de Aarón Mercury, ganador de Las estrellas bailan en Hoy, se realizó exclusivamente a través de redes sociales, principalmente mediante historias de Instagram. En dichas publicaciones, el influencer mostró tanto el exterior como el interior de su camioneta, destacando los cristales rotos y los daños visibles tras el incidente ocurrido frente a su domicilio.

Durante las grabaciones, Aarón explicó que planeaba revisar las cámaras de seguridad de la zona con la intención de identificar a la persona o personas responsables del daño a su vehículo. El creador de contenido señaló que cuenta con sistemas de videovigilancia cercanos que podrían aportar información sobre lo ocurrido en las horas previas al hallazgo del automóvil.

“Ni siquiera traía nada. Acabo de arreglarle los frenos. Se pasaron de lanza”, comentó en otra de las historias compartidas ese mismo día. Hasta el momento, el influencer no ha informado públicamente si interpondrá una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por intento de robo o daños a su propiedad, limitándose a señalar que revisaría las grabaciones de seguridad.

⚠️ ROBO A AARON MERCURY ⚠️



Ladrones reventaron el cristal de su Honda Element 2005 para abrirlo y llevarse el estéreo 🚗🔨

El video muestra cómo dejaron el auto tras el robo, el cual estaba estacionado frente a su domicilio.#aaronmercury #honda #lasestrellasbailanenhoy pic.twitter.com/ZqIPGv6bnM — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 19, 2025

¿Qué pasó con Aarón Mercury después del robo y la final de Las estrellas bailan en Hoy?

A pesar del incidente ocurrido horas antes de la transmisión final de Las estrellas bailan en Hoy, Aarón Mercury se presentó en el foro para cumplir con su participación junto a Briggitte Bozzo. La pareja había sido una de las más constantes a lo largo de la competencia y logró posicionarse como favorita del público desde las primeras semanas del reality.

Tras su presentación en la final, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo fueron anunciados como los ganadores de la séptima edición del concurso de baile del programa Hoy. De esta manera, el influencer cerró una jornada marcada por contrastes, comenzando con la denuncia del robo de su camioneta y concluyendo con su victoria en el reality.

En redes sociales, seguidores del creador de contenido destacaron la secuencia de eventos ocurridos durante ese día, compartiendo fragmentos del video del incidente y, posteriormente, imágenes de su triunfo en el programa matutino. La situación también generó conversación sobre la inseguridad, aunque el influencer no profundizó en ese tema más allá de mostrar los daños sufridos.

Hasta ahora, el influencer solamente en sus redes sociales hizo una burla de lo que pasó con su auto. A pesar de la gravedad, lo tomó con humor. Sin embargo, no ha ofrecido una actualización adicional sobre el estado de su camioneta ni sobre las acciones legales que pudiera emprender tras el incidente.

