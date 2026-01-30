Famosa conductora cambia “Venga la alegría”, por “Hoy”, así fue el anuncio: ¿De quién se trata?

Una famosa conductora mexicana se despidió de Venga la alegría hace aproximadamente tres años, y tras varios proyectos intermedios, se anunció su llegada al programa matutino, Hoy. La noticia fue confirmada el pasado 28 de enero, cuando el programa hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, y añadió, que también su pareja sentimental se integrará. ¿De quién se trata?

¿Qué conductora mexicana que estuvo en Venga la alegría fue anunciada recientemente en Hoy?

El miércoles 28 de enero se confirmó que Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, quien dijo adiós a Venga la alegría hace tres años, se une al matutino Hoy.

Recordemos que ‘la Bebeshita’ ya había estado presente en este programa, ya que formó parte de la más reciente temporada de Las estrellas bailan en Hoy, junto a Brandon Castañeda, su pareja de baile, pero también sentimental.

Fiel a su estilo, Daniela Alexis compartió su emoción a través de redes sociales. En un video difundido en Instagram se le observa bailando frente a un letrero de Televisa, acompañado de un mensaje que resume su momento actual: “ Bueno, siempre después de la tormenta llega el sol ”.

¿De qué sección se encargará ‘la Bebeshita’ en el programa Hoy?

La llegada de Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ a Hoy no surge de la nada. Su participación en el reality Las estrellas bailan en Hoy durante 2025 fue clave para abrirle nuevamente las puertas del matutino de Televisa.

Ese éxito se tradujo en una invitación directa para integrarse de manera oficial al programa, ahora como conductora de una sección fija. En redes sociales del matutino se anunció que ‘ña Bebeshita’ y Brandon Castañeda estarán a cargo de “Shippeo a la vista”, un segmento en el que recorrerán la ciudad en busca de personas solteras para ayudarlas a encontrar pareja y concretar una cita.

¡A partir de hoy @brandondco y @bebeshitadany van a salir a las calles a buscar shippeos! Shippeo a la vista ¿Quién quiere encontrar el amor? Post del programa Hoy

“Me encanta esta parejilla y su sección estuvo muy divertida”,

“Me encantó la sección mis Bebeshitos” y,

“Ameeeeeé”.

¿Quién es ‘la Bebeshita’?

Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, es una influencer y conductora mexicana que ha desarrollado su trayectoria tanto en la televisión como en el mundo digital.

Alcanzó notoriedad tras su participación en el reality Enamorándonos, donde llamó la atención del público por su personalidad.

La proyección que obtuvo en ese espacio le permitió incorporarse como conductora al programa Venga la alegría fin de semana.

Tras su salida del matutino, continuó activa en redes sociales y formó parte de MasterChef celebrity. Aunque su regreso a la conducción no fue inmediato, su presencia en la pantalla se mantuvo constante.

