Wanders lover reta a los golpes a Mariana Echeverría tras malos tratos, ¿Poncho de Nigris lo hará posible?

La actriz y comediante Yered Licona (42 años), mejor conocida como ‘la Wanders Lover’, ha expresado su deseo de subirse algún día a un cuadrilátero de boxeo, ahora que las peleas entre celebridades se han vuelto tan populares. Incluso, aseguró que ya tiene en mente a la contrincante perfecta y no dudó en lanzar el reto a la presentadora de televisión Mariana Echeverría, a quien invitó públicamente a enfrentarse en el cuadrilátero.

Wanders Lovers hospitalizada / IG: @wandersloveroficial

¿Por qué ‘la Wanders lover’ quiere pelear con Mariana Echeverría?

“Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: Nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente”.

La también actriz, ‘Wanders lover’, reconoció que desconoce si, tras la pelea, lograrían dejar atrás sus diferencias con Mariana. Sin embargo, confesó que le encantaría intercambiar algunos buenos golpes. “La he conocido poco. Todos saben que no me cae bien, por cómo ha sido conmigo. Lo digo por cómo le fue en la feria conmigo”.

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‘La Wanders lover’ / Liliana Carpio y redes sociales

¿'La Wanders lover’ buscó a Poncho de Nigris para boxear en Ring royale?

‘La Wanders lover’ está más que dispuesta a enfrentarse a golpes con quien sea necesario. Por ello, levantó la mano y ya le hizo la propuesta a Poncho de Nigris, quien actualmente organiza este tipo de peleas entre celebridades. “Me encantaría. Ya le hablé a Poncho. Le escribí y le dije: ‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘Órale, déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”.

Finalmente, ‘la Wanders’ nos comentó que le encanta hacer ejercicio e incluso practica boxeo desde hace algunos años, por lo que no es ajena a este deporte. “ Me gusta mucho. Ahorita lo tengo pausado, porque estoy con mis proyectos, pero sí me encanta practicarlo ”.

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‘La Wanders lover’ entrenando / Liliana Carpio y redes sociales

¿Qué problemas existen entre ‘la Wanders lover’ y Mariana Echeverría?

En 2024 ‘la Wanders’ La casa de los famosos México , segunda temporada. Cuando le tocó decir algo de Mariana señaló que no la soportaba.

, segunda temporada. Cuando le tocó decir algo de Mariana señaló que no la soportaba. Cuando visitó el programa Me caigo de risa , la comediante se portó muy mal con ella. “A Mariana no la conozco ni la he tratado. Cuando fui invitada, hace 1 año y medio, ella fue muy grosera conmigo. Me hacía caras. Tomaba decisiones sintiéndose la dueña del programa”.

“A Mariana no la conozco ni la he tratado. Cuando fui invitada, hace 1 año y medio, ella fue muy grosera conmigo. Me hacía caras. Tomaba decisiones sintiéndose la dueña del programa”. ‘La Wanders’ siguió despotricando en contra de Mariana: “Es una persona nefasta, grosera y manipuladora. Humilla a las personas , las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”.

, las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”. Cuando Radamés y ‘Wanders’ dejaron en 2011 el programa Guerra de chistes, la comediante señaló que ella era más sexy que la conductora, pero Mariana le respondió: “Yo tengo educación, valores. No ando enseñando las bu... y no soy vulgar”.

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