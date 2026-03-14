Mariana Echeverría rompe en llanto por su hijo ¡que tuvo inesperada pérdida! “Su inocencia...”

La conductora y actriz Mariana Echeverría compartió recientemente un momento familiar que conmovió a sus seguidores en redes sociales. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la también exintegrante de Me caigo de risa, relató entre lágrimas la experiencia que vivió con su hijo mayor.

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¿Cuántos hijos tiene Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría es madre de dos niños, fruto de su relación con el futbolista Óscar Jiménez.

Su hijo mayor nació en 2020 y actualmente tiene cinco años. El menor ha aparecido en distintas publicaciones de sus padres en redes sociales desde su nacimiento, incluyendo momentos familiares, celebraciones y algunos episodios de su crecimiento que la conductora suele compartir con sus seguidores.

El segundo hijo de la pareja nació en 2025. La propia presentadora anunció su llegada a través de redes sociales, donde compartió una fotografía y un mensaje en el que describió al recién nacido como su “bebé arcoíris”.

El término “bebé arcoíris” se utiliza para referirse a los hijos que nacen después de que los padres han atravesado una pérdida gestacional o la pérdida de un embarazo. En el caso de la conductora, ella misma explicó que antes de este nacimiento enfrentó varias pérdidas, incluyendo abortos espontáneos y un embarazo ectópico.

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¿Qué le pasó al hijo de Mariana Echeverría?

La propia Mariana Echeverría explicó que todo ocurrió cuando ¡su hijo perdió su primer diente! De acuerdo con lo que relató en su publicación, el pequeño se lo tragó sin darse cuenta mientras comía, lo que provocó que pensara que el ratón Pérez ya no podría visitarlo.

En el video se escucha a la conductora hablándole con calma desde muy temprano por la mañana, alrededor de las seis. Mientras el niño estaba preocupado por lo ocurrido, ella le decía que no pasaba nada y que el ratón igualmente sabría que había perdido su diente.

Durante la grabación, la presentadora trata de tranquilizarlo con distintas explicaciones. En un momento incluso le propone escribir una carta para contar lo que había sucedido.

“No pasa nada porque el ratón ya sabe que está el diente” Mariana Echeverría

La conversación también refleja la preocupación del menor, quien lloraba al pensar que el ritual no se cumpliría. Ante ello, la conductora le explica que muchos niños pasan por algo similar cuando se tragan un diente por accidente.

En la grabación, la actriz menciona que podrían escribir una carta explicando lo ocurrido y colocarla bajo la almohada. También le comenta al pequeño que algunos niños dicen que cuando el diente se traga, el ratón Pérez incluso puede traer más dinero.

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Mariana Echeverría

/ Instagram

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el ratón Pérez y la infancia?

Tras publicar el video, Mariana Echeverría escribió un mensaje en el que describió cómo vivió el momento como madre. En su texto explicó que su hijo estaba muy triste porque creía que todo dependía del diente que debía dejarse bajo la almohada para que el ratón Pérez lo encontrara.

En su mensaje también compartió una reflexión sobre lo que representa la infancia. Señaló que, desde su perspectiva, la magia no está en el diente en sí, sino en la etapa que viven los niños cuando creen en este tipo de historias.

La presentadora añadió que mientras su hijo continúe creyendo en esa tradición, el ratón Pérez sabrá que hubo un niño que perdió su diente pero que mantuvo su ilusión. En su publicación concluyó señalando que la historia continuaría.

“La magia nunca ha estado en el diente, sino en su infancia y en su inocencia... Mientras siga creyendo, el ratón Pérez siempre sabrá que hubo un niño valiente que perdió su diente, pero nunca dejó de creer”. Mariana Echeverría

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