Mariana Echeverría comparte su transformación; ¡presume su abdomen plano en traje de baño! Así luce

Tras su salida de “La casa de los famosos México”, la conductora Mariana Echeverría se ha mantenido alejada de la televisión y enfocada en su maternidad tras recibir a su segundo bebé en 2025.

En medio de esta nueva etapa, la exintegrante de Me caigo de risa volvió a dar de qué hablar: primero por un mensaje del Día Internacional de la Mujer que generó revuelo y, después, por presumir su notable pérdida de peso.

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Por qué Mariana Echeverría generó polémica por mensaje del Día de la mujer?

El pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mariana Echeverría publicó en sus redes sociales un mensaje reflexivo acompañado de una fotografía personal.

En el texto, la conductora habló sobre la fortaleza femenina y la capacidad de las mujeres para levantarse ante las dificultades.

“Ser mujer es ser fuerza cuando nadie la ve. Es levantarse, luchar, construir, amar y volver a empezar las veces que sea necesario. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, reconozco la valentía de todas las mujeres que no se rinden, que sueñan en grande y que transforman el mundo con su corazón”, escribió.

Sin embargo, una frase en particular provocó reacciones encontradas entre los usuarios: “Cuando una mujer poderosa camina junto a un gran hombre, el límite deja de existir”.

Aunque Mariana explicó que se trataba de un reconocimiento al apoyo que muchas mujeres encuentran en sus parejas, algunos internautas consideraron que la mención no era apropiada para una fecha que busca visibilizar la lucha histórica por los derechos de las mujeres.

En pocas horas, la publicación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó opiniones divididas entre quienes defendieron el mensaje de la conductora y quienes señalaron que el enfoque del 8M debería centrarse exclusivamente en la mujer.

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Cuántos kilos perdió Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría también ha llamado la atención por su transformación física tras el nacimiento de su segundo hijo. La conductora dio a luz hace aproximadamente seis meses y el pasado mes de enero compartió con sus seguidores que ya logró regresar a la talla M.

En sus historias de Instagram mostró con entusiasmo cómo ahora puede volver a usar algunas prendas que antes no le quedaban. En uno de los videos apareció modelando una falda negra de piel con abertura en la pierna que resaltó su nueva silueta.

“Cállense y vean la falda. Me la puse ahorita porque ya me queda, quería mostrárselas, tiene una abertura muy sexy, es en forma de lápiz”, comentó entre risas.

Aunque la conductora no ha revelado públicamente cuántos kilos ha perdido, sus seguidores notaron inmediatamente el cambio físico y no tardaron en felicitarla por su disciplina.

Mariana Echeverría presume pérdida de peso con prendas que ya no le quedaban. / Redes sociales

¿Cómo presuimió Mariana Echeverría su abdomen plano?

Días después, Mariana Echeverría volvió a encender las redes al publicar una fotografía en traje de baño en la que luce visiblemente más delgada y con el abdomen marcado.

En la imagen, la conductora aparece relajada luciendo un traje de baño de dos piezas en color morado, mientras comparte con sus seguidores su deseo de escaparse de vacaciones.

“Me urge playita” y ya se acerca Semana Santa. ¿Saldrán de viaje? ¿A dónde me recomiendan ir? Los leo”, escribió junto a la foto.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes positivos y elogios de sus seguidores:



“Luces espectacular”,

“Qué hermosa, felicidades por tu constancia y disciplina” y

“Tú me diste ánimo para empezar a hacer ejercicio”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Así luce Mariana Echeverría: