Mariana Echeverría ¿en medio de tiroteo? Lanza comunicado por bloqueos en León y Guadalajara: “Eviten salir”

Influencers y figuras públicas, como Mariana Echeverría, compartieron en redes sociales reacciones acerca de los momentos de incertidumbre tras enfrentamientos que se han registrado luego que las autoridades dieron un golpe estratégico a los malos. En el operativo, se ha informado la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘el Mencho', identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bloqueos en Jalisco por la muerte de ‘el Mencho’. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en Jalisco el domingo 22 de febrero de 2026 con el Mencho?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre una operación realizada en Tapalpa, Jalisco, a través de un comunicado, donde detalló que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho”.

“Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”, detalló la dependencia federal y señaló que, tras estos hechos, “resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

La Sedena añadió que “entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

¿Mariana Echeverría afectada por bloqueos tras abatimiento del Mencho?

La actriz Mariana Echeverría y el actor Lalo España se pronunciaron en sus redes sociales ante los reportes de bloqueos registrados en distintos puntos del país. Desde su perfil, Lalo España publicó una imagen y escribió: “Lamento muchísimo la situación que se está viviendo con nuestra gente de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y todos los estados afectados... Deseo de corazón que pronto se restablezca la tranquilidad en las calles. Por favor cuídense hermanos, sobrinos, familia y amigos”.

Por su parte, Mariana Echeverría difundió un aviso enfocado en la ciudad de León tras los reportes de bloqueos: “Familia, amigos y comunidad: Ante los reportes de narcobloqueos en distintas zonas de León, les pedimos de corazón que eviten salir si no es estrictamente necesario”.

“No es momento de exponerse. La prioridad es su seguridad y la de sus hijos. Manténganse en casa, eviten zonas conflictivas, no difundan rumores y sigan únicamente información oficial. Cuidarnos entre todos también es un acto de amor. Primero la vida, primero la familia”, puntualizó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024. Cabe destacar que la actriz no reveló si se encontraba en León o si se había visto afectada por la situación.

Pulicaciones de Mariana Echeverría y Lalo España. / Redes sociales

Influencers revelan cómo vivieron el operativo en Jalisco

La influencer Beautybird utilizó sus redes sociales oficiales para compartir una serie de historias en medio de los hechos registrados en Jalisco. En una de las publicaciones escribió: “Por favor, oren por nosotros. Para que podamos estar a salvo. Que Dios nos proteja a todos”.

Por su parte, el periodista e influencer Benjamín Zamora relató que se encontraba rumbo al Aeropuerto de Guadalajara cuando ocurrieron los bloqueos.

“Nos tocó un narcobloqueo esta mañana, estoy en el Aeropuerto de Guadalajara y llegar aquí fue toda una odisea, nuestro viaje comenzó totalmente normal, cuando estábamos como a 15 minutos del aeropuerto empezamos a ver columnas de humo y tráfico desviador personas comenzaron a correr hacia nosotros y a gritarle a la conductora de Uber que los fuéramos de ahí”, dijo.

En su narración agregó que “nos desviamos por calles alternas y en ese momento vimos a varios sujetos armados y encapuchados viniendo hacia nuestra dirección y hacia otros vehículos, fueron segundos de mucha tensión, pero logramos salir de la zona, cerca del aeropuerto vimos varios autos y motos quemadas”.

