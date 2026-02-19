Actriz anuncia, entre lágrimas, que descubrieron que tiene cáncer: “Es un momento muy vulnerable”

Christy Carlson Romano, actriz de la serie “Even Stevens” que en 2025 recibió un disparo en el ojo, alarmó a sus seguidores con una triste noticia sobre su salud. La actriz y presentadora del podcast “Vulnerable”, de 41 años, publicó entre lágrimas un video en Instagram.

La noticia está relacionada con el cáncer, una enfermedad que se ha convertido en uno de los mayores temores para muchas personas, especialmente para Christy Carlson Romano, quien ha vivido de cerca su impacto: sus padres enfrentaron este padecimiento y su abuela materna perdió la vida a causa de cáncer de pulmón.

Christy Carlson Romano anuncia angustiada que tiene cáncer / Redes sociales

¿Qué dijo la actriz Christy Carlson Romano sobre su diagnóstico de cáncer?

El martes 17 de febrero, con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Christy Carlson reveló a sus seguidores que tanto ella como su esposo, Brendan Rooney, decidieron realizarse estudios de detección de cáncer debido al historial médico de su familia.

“Mi mamá lo superó. Mi papá finalmente no. Mi abuela materna tuvo cáncer de pulmón y murió por eso”, compartió. Explicó que recibió los resultados poco antes de iniciar una filmación en Florida.

Mientras que los estudios de su esposo resultaron negativos, los suyos no arrojaron el mismo desenlace, preocupada confesó: “Los míos no salieron negativos”.

La también conductora del pódcast Vulnerable señaló que esto podría significar la presencia de un cáncer en alguna una etapa, aunque aún necesita exámenes adicionales para confirmarlo.

Christy Carlson Romano anuncia angustiada que tiene cáncer / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer tiene la actriz Christy Carlson Romano?

De momento Christy Carlson Romano no tiene un diagnóstico oficial de cáncer, por ello compartió con sus seguidores que debe someterse a un nuevo estudio: una tomografía por emisión de positrones (PET), una prueba médica para identificar actividad anormal en el organismo y detectar enfermedades como el cáncer en fases tempranas.

Aseguró que actualmente está gestionando con las aseguradoras para lograr que el estudio sea autorizado y cubierto por su seguro médico debido a que es altamente costoso, además recordó entre lágrimas al actor James Van Der Beek, quien murió a los 48 años el 11 de febrero, tras haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023.

“Vivo en Austin y tuve la oportunidad de verlo muchas veces. Su familia es maravillosa. Era un pilar de nuestra comunidad en Texas”, expresó Romano al referirse al protagonista de “Dawson’s Creek”, quien residía en esa ciudad junto a su esposa Kimberly y sus seis hijos.

“Siempre estaban apoyando y recaudando fondos para causas increíbles, y ahora ya no está. El cáncer está en todas partes. Por eso decidí hacerme esta prueba”, afirmó.

Christy Carlson Romano mantiene su fe en medio de la incertidumbre y pidió empatía a sus seguidores: “Es un momento muy vulnerable para mí. Es hora de tener una fe fuerte y saber que está en manos de Dios, la mayor parte de las cosas. Estoy segura de que la gente piensa que estoy exagerando, pero no lo estoy, porque el cáncer es bastante serio, y tengo dos niñas pequeñas”.

¿Quién es Christy Carlson Romano?

Christy Carlson Romano (nacida el 20 de marzo de 1984 en Milford, Connecticut) es una actriz, cantante y creadora de contenido estadounidense que alcanzó gran popularidad a inicios de los años 2000 gracias a sus proyectos en Disney Channel.

Su gran salto a la fama llegó al interpretar a Ren Stevens en la serie “Even Stevens” (2000–2003), donde compartió pantalla con Shia LaBeouf. El personaje de Ren, la hermana responsable y perfeccionista, se volvió uno de los más recordados de la serie.

Christy Carlson Romano anuncia angustiada que tiene cáncer / Redes sociales

Paralelamente, consolidó su éxito al prestar su voz a la protagonista de “Kim Possible” (2002–2007), una de las series animadas más exitosas de Disney, que la posicionó también en el mundo del doblaje.

Además de sus trabajos más emblemáticos, Romano participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas. En cine destacó en “The cutting edge: going for the gold”, donde interpretó a Jackie Dorsey, y en “Cadet Kelly”, donde dio vida a la Cadet Captain Jennifer Stone junto a Hilary Duff.

También incursionó en el mundo de los videojuegos al prestar su voz a Yuffie Kisaragi en la saga “Kingdom Hearts” y en la película animada “Final fantasy VII: advent Children”.

