Muere James Van Der Beek a los 48 años: Estas fueron las últimas palabras del actor de ‘Dawson’s Creek’

Este miércoles 11 de febrero, la industria artística se vistió de luto por la muerte de James Van Der Beek, actor principalmente reconocido por su participación en la serie ‘Dawson’s Creek’. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, fue la encargada de confirmar la noticia a través de redes sociales.

En medio de la conmoción, se filtran cuáles fueron sus últimas palabras antes de dejar este mundo. Esto fue lo que dijo la celebridad de 48 años.

James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’ / Redes sociales

¿Quién era James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’, y de qué murió?

James Van Der Beek es un actor estadounidense. Desde muy joven, mostró interés en el medio artístico. A los 16 años, se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar en Broadway. Su gran oportunidad llegó en 1998, cuando interpretó a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek.

Tras esto, se le vio en varios proyectos como:

Varsity Blues

The Rules of Attraction

Don’t Trust the B---- in Apartment 23

CSI: Cyber

Pose

En 2010, se casó con Kimberly, con quien tuvo varios hijos. En 2023, fue diagnosticado con cáncer colorrectal (cáncer de colon y recto). Hizo pública su condición hasta 2024. Usó sus redes sociales para hablar sobre su enfermedad y compartir su proceso.

La familia ha pedido privacidad y respeto ante su luto: “Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, expresó su esposa.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’?

Pese a su condición, James Van Der Beek siempre se mantuvo optimista. En su última publicación en redes sociales, la cual data del 25 de enero, felicitó a su hija, quien cumple años el mismo día que su papá. Se dijo muy contento de seguir con vida para celebrar este acontecimiento.

“Mi padre y mi hija comparten un cumpleaños hoy. Al principio, pensé que era todo lo que compartían; me parecieron tan diferentes. Pero a medida que los dos habéis evolucionado y habéis dejado que más de vosotros sois brille, puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”, escribió.

Habló de lo “maravillosos” que eran su hija y su papá, asegurando que ellos dos le hacían ver que el mundo era “hermoso”, pese a cualquier adversidad.

“Ustedes son maravillosos y estoy increíblemente agradecido de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, chicos. Te quiero con todo mi corazón” James Van Der Beek

Tras su deceso, el post se llenó de comentarios lamentando su pérdida y deseándole todo lo mejor a la familia ante estos momentos tan difíciles.

Así fue el cambio radical de James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’

Algo que los fans notaron en los últimos años fue el radical cambio físico de James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’. Desde que se le diagnosticó el cáncer, se le vio más delgado y una aparente desmejoría que iba aumentando con el tiempo.

Si bien el actor decía estar luchando para estar mejor, su físico no pasó desapercibido y muchos se mostraron muy preocupados. En cada uno de sus posts, le expresaban su solidaridad y cariño ante su situación.

