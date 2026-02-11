Muere cantante de La voz tras ser diagnosticado con cáncer terminal; su familia, destrozada, lo anuncia

Hace unos días se confirmó la muerte de Ifunanya Nwangene, cantante reconocida por su participación en “La voz” edición Nigeria, tras ser mordida por una serpiente, ahora se da a conocer otra triste noticia.

Dean Franklin, también participante de La voz de Reino Unido en 2016, murió a los 36 años tras ser diagnosticado de cáncer en diciembre

A través de redes sociales, compartió un mensaje que estremeció a sus seguidores. “Nunca quise compartir esta noticia con ustedes tan pronto. Como familia, estamos verdaderamente destrozados al anunciar que nuestro preciado hijo, Dean Franklin, quien luchó con gran valentía durante 8 semanas y 3 días, falleció anoche a las 21:39. Estuvo rodeado de amor”.

Muere cantante de 36 años que conquistó al público con su participación en La voz. / Redes sociales

¿De qué murió Dean Franklin exparticipante de La voz Reino Unido?

Según revelaron, Dean Franklin murió tras complicaciones derivadas de un cáncer de esófago en estadio 4, diagnóstico que recibió apenas en diciembre pasado.

La enfermedad avanzó con rapidez y, de acuerdo con sus propias palabras, cuando comenzaron los síntomas el padecimiento, ya se había extendido al hígado.

El cantante habló abiertamente de su estado de salud desde el primer momento. En redes sociales compartió actualizaciones constantes, casi a modo de diario.

En su último video, publicado el 30 de enero, explicó algo que sorprendió a muchos: no había tenido señales claras del tumor primario.

“No tuve síntomas del cáncer primario; todos aparecieron cuando se extendió a mi hígado. Por favor, escuchen a su cuerpo y busquen respuestas”, escribió hace unas semanas.

¿Qué tipo de cáncer tenía Dean Franklin, exparticipante de La voz Reino Unido?

El intérprete fue diagnosticado con cáncer de esófago en etapa 4, una de las fases más agresivas de la enfermedad.

Este tipo de cáncer suele desarrollarse de forma silenciosa y, en muchos casos, se detecta cuando ya se ha diseminado a otros órganos.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Dean. Según contó, el tumor se propagó rápidamente al hígado, complicando cualquier tratamiento.

En cuestión de semanas, su vida cambió por completo. Pasó de cantar en las calles y subir videos musicales a enfrentar consultas médicas, estudios y hospitalizaciones.

Muere cantante de 36 años que conquistó al público con su participación en La voz. / Redes sociales

¿Quién fue Dean Franklin, exparticipante de La voz Reino Unido?

Dean Franklin saltó a la fama en 2016 cuando apareció en La voz Reino Unido. Durante las audiciones a ciegas, su interpretación logró que Paloma Faith presionara el botón y girara su sillón para convertirse en su mentora.

Aquel momento cambió su vida. Aunque no se convirtió en una superestrella comercial, encontró su lugar en la música callejera. Con una bocina, un micrófono y mucha actitud, armaba auténticos espectáculos en las calles de Londres.

