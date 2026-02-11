Eduin Caz, al ‘borde de la muerte’, tras problema con el avión en el que viajaba; ¡Igual que Yeison Jiménez!

Tras la muerte del cantante colombiano, Yeison Jiménez, en un trágico accidente aéreo, un nuevo caso sale a la luz. Y es que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme tuvo un problema con el avión en el que viajaba. Apenas había despegado, cuando tuvieron que aterrizar casi de emergencia. Todo sucedió horas antes de lo ocurrido con Yeison. ¿Qué pasó exactamente?

Eduin Caz tira la casa por la ventana y consiente a su primo en su cumpleaños. / Foto: Redes sociales

¿Qué problema tuvo el avión en el que viajaba cantante Yeison Jiménez, cantante que murió?

Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero tras el desplome del avión en el que se trasladaba rumbo a Medellín. La aeronave cayó en la vereda Romita, localizada entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Jiménez viajaba por motivos laborales, pues tenía prevista una presentación en Marinilla como parte de su gira.

De acuerdo con los reportes, tras el choque contra el terreno, el avión se incendió, lo que obligó a la intervención inmediata de los organismos de socorro. Los equipos de emergencia arribaron rápidamente al lugar para atender la situación y llevar a cabo las labores correspondientes, confirmando más tarde que no hubo sobrevivientes.

Los primeros informes señalan que el siniestro se registró pocos minutos después del despegue. De forma preliminar, se indicó que la aeronave habría perdido el control antes de alcanzar la altura necesaria para continuar el trayecto .

Te puede interesar: Famoso cantante mexicano al igual que Yeison Jiménez, ¡ha soñado con la muerte! ¿Casualidad o predicción?

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Eduin Caz estuvo en riesgo de morir tras problema con el avión en el que viajaba?

La lista de celebridades que han muerto en accidentes aéreos es larga. La muerte de Yeison Jiménez se unió a esos famosos que trágicamente murieron. Por si fuera poco, un reciente testimonio de Eduin Caz paralizó las redes sociales, pues asegura estuvo cerca de tener un final parecido al de ellos. ¿Por qué?

En una entrevista que Eduin Caz dio a Pepe Garza en el canal de YouTube “Pepe’s Office”, el vocalista de Grupo Firme reveló que hubo un problema con un avión en el que él venía, por poco y ocurre una tragedia:

El avión estaba rentado, pues andaba fuera, y agarré un avión más viejito. (...) Tuve un susto unas tres horas antes de lo de Yeison. Eduin Caz

Según lo relatado por Caz, no duraron ni tres minutos en el aire y tuvieron que aterrizar rápidamente para evitar una desgracia: “ En cuanto despegamos no duramos ni tres minutos, cuatro, cuando ya estamos de regreso. (...) El susto fue complicado ”, agregó.

Como era natural, sus seguidores no tardaron en expresar su sorpresa ante lo relatado. No obstante, agradecieron que no haya pasado a más.

Lee: Yeison Jiménez: Filtran impactantes imágenes de restos hallados tras accidente aéreo en el que murió calcinado

¿Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha sido criticado por su peso?

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha sido blanco de críticas, no solo por su vida matrimonial, sus conciertos o acciones en pleno escenario, sino también por su condición física.

En comentarios muchos atribuyen que su peso o “panza” es debido a que toma alcohol en grandes cantidades, motivo por el que hace unos días posó sin ropa y en un gimnasio, como respuesta a sus detractores.

Por otra parte, el propio Eduin reveló en un encuentro con la prensa que ya está tomando cartas en el asunto para mejorar su condición física y su estado de salud, esto es lo que dijo:

Le ando echando ganas, ando bien a dieta, le ando pegando al ejercicio. (...) No estoy tomando, ya llevo más de un mes que no tomo (...) Estamos hablando de dos meses sin tomar. Eduin Caz

Tal vez te interese: Eduin Caz reaparece con mensaje para Daisy Anahy tras supuesta infidelidad con mejor amigo, ¿divorcio?