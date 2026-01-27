Muere Yeison Jiménez: Así fue la desgarradora llamada en la que la mamá del cantante se enteró de la tragedia

La tragedia que enluta a la música popular colombiana sigue generando escenas tristes. Ahora es Luz Mery Galeano, madre del fallecido Yeison Jiménez, quien rompió el silencio y contó cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo y de cinco integrantes de su equipo de trabajo, tras el accidente aéreo ocurrido hace más de dos semanas en Paipa, Boyacá. ¿Cómo fue el momento?

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez, famoso cantante colombiano?

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero tras el accidente del avión en el que viajaba hacia Medellín. La aeronave se estrelló en la vereda Romita, ubicada entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Jiménez se dirigía a un compromiso laboral, ya que tenía programada una presentación en Marinilla como parte de su gira artística.

Según información, tras el impacto contra el suelo, el avión se incendió, lo que provocó la inmediata intervención de los cuerpos de emergencia. Los equipos de rescate llegaron con rapidez al sitio para atender la emergencia y realizar las labores pertinentes, confirmando posteriormente que no había sobrevivientes.

Los informes iniciales indican que el accidente ocurrió pocos minutos después del despegue. De manera preliminar, se señaló que la aeronave habría perdido el control antes de alcanzar la altitud requerida para continuar con el vuelo.

Te puede interesar: Muerte de Yeison Jiménez: ¿Cuál es la relación que tenía el fallecido cantante con Ángela Aguilar y Nodal?

Homenaje de Yeison Jiménez se vio opacado por disturbios / Redes sociales

¿Cómo se enteró la madre de Yeison Jiménez de la muerte de su hijo?

La madre de Yeison Jiménez habló por primera vez con la prensa tras el trágico accidente que cobró la vida de su hijo. En su relato dijo que la llamada en la que la notificaban la triste noticia podía ser una confusión, pues ya había recibido experiencias similares años atrás que la dejaron en shock hasta escuchar nuevamente la voz de su hijo.

Sin embargo, la imposibilidad de comunicarse con su hija menor y la insistencia de su hija mayor confirmaron la peor noticia: “ Mamá, se nos fue el niño ”, fue el mensaje que le rompió el corazón.

La noticia pudo confirmarla luego de recibir una llamada de una amiga que tiene contacto con la Fiscalía, y ahí se enteraron del peor de los escenarios:

“ Me llama mi amiga de Chiquinquirá y me dice que un amigo de la Fiscalía le dijo que la avioneta de Yeison se siniestró y, pues, que todo lo que había ahí se quemó ”, dijo la madre de Yeison.

Lo más desgarrador vino después, pues el cúmulo de sentimientos en su persona la hicieron pegar un grito que probablemente fue escuchado por toda la gente a su alrededor:

Un grito desgarrador que pensó que todo el pueblo de Manzanares lo había escuchado. Fue un dolor desgarrador. No hay palabras para describirlo. Madre de Yeison Jiménez

Lee: Hija de Yeison Jiménez comparte video inédito del cantante a dos días de su muerte: “Te amo, papi”

¿Qué homenajes le harán a Yeison Jiménez?

Mientras la familia enfrenta la pérdida, los homenajes a Yeison Jiménez continúan por todo el país. El primero de ellos reunió a familiares, amigos, colegas y seguidores en el Movistar Arena, donde su música resonó como un recordatorio del talento y la alegría que siempre compartió.

Además, se confirmó que el concierto póstumo del cantante, que se realizaría en el estadio El Campín, se ha reprogramado para el 31 de enero. Según el comunicado de su equipo y familiares, el evento contará con la participación de reconocidos artistas del género, y quienes ya adquirieron sus boletas mantendrán las mismas ubicaciones.

La familia destacó que esta celebración busca honrar el legado de Yeison y cumplir uno de sus más grandes sueños: compartir nuevamente su música con sus seguidores.

Tal vez te interese: Funeral de Yeison Jiménez: Disturbios interrumpen el homenaje del cantante colombiano: VIDEO