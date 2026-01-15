Funeral de Yeison Jiménez: Disturbios interrumpen el homenaje del cantante colombiano: VIDEO

Recientemente, se celebró el homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo. Si bien el evento estuvo lleno de momentos emotivos, desafortunadamente también se vio opacado por disturbios de los fanáticos. Esto fue lo que pasó.

Yeison Jiménez / Redes sociales

Checa: Funeral de Yeison Jiménez: Filtran VIDEO del féretro abierto con el cuerpo del cantante ¡Momento desgarrador!

¿Quién era Yeison Jiménez y cómo murió?

Yeison Jiménez fue un afamado cantante colombiano de 34 años. Es considerado como uno de los artistas más influyentes de su comunidad. Tras su muerte, muchos artistas mexicanos como Ana Bárbara y Emir Pabón, vocalista de Grupo Cañaveral, confesaron estar planeando una colaboración con él.

Su fallecimiento ocurrió el pasado 10 de enero. El cantante viajaba en una avioneta con dirección a Medellín, Colombia. En algún punto, la aeronave se estrelló en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama.

Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar. Desafortunadamente, Yeison y el resto de sus acompañantes perecieron en el acto.

El pasado 13 de enero se realizó el funeral de manera privada para que los familiares pudieran despedirse. Al día siguiente, se llevó a cabo un homenaje en el Movistar Arena Bogotá, donde sus fans tuvieron la oportunidad de darle el último adiós.

Yeison Jiménez / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Sacerdote arremete contra Yeison Jiménez tras su muerte? El polémico sermón que desató indignación

¿Hubo algún arresto por los disturbios en el homenaje a Yeison Jiménez?

Si bien el homenaje a Yeison Jiménez estuvo lleno de momentos emotivos como el discurso de su pequeña hija, también fue blanco de disturbios. Y es que, como el evento era gratuito, hubo todo un caos por la insuficiencia de entradas.

De acuerdo con medios locales, la gente trataba de entrar al evento pese a la disponibilidad de lugares, ocasionando enfrentamientos hasta con la policía. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mencionó que las autoridades tuvieron que intervenir para dispersar a las personas.

“Hubo una distribución de entradas que eran insuficientes para quienes querían entrar y eso generó algunos disturbios. Ahí está presente la Policía, los gestores y la UNDMO, que ya tuvo la necesidad de actuar para dispersar”, dijo.

Se reportó que las autoridades tuvieron que usar gas lacrimógeno para calmar a la multitud, pues “habría más de 3 mil o 4 mil personas que querían, de forma irresponsable y violenta, entrar a la fuerza”.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos o lesionados de gravedad por lo ocurrido. En tanto que los internautas han considerado que los disturbios fueron una “falta de respeto” a la memoria del cantante.

#BOGOTÁ | Caos a las afueras del Movistar Arena durante el homenaje a Yeison Jiménez. Al parecer, el agotamiento de boletas generó disturbios entre asistentes.



UNDMO interviene para restablecer el orden público.



Informan que el evento se canceló.



Situación en desarrollo… pic.twitter.com/Wohms0lNPa — Andrés Prieto R. (@AndrePrietoR) January 14, 2026

¿Dónde están los restos de Yeison Jiménez?

Los restos de Yeison Jiménez serán llevados al cementerio Jardines del Recuerdo, situado en Bogotá, donde recibirá sepultura de forma permanente.

Cabe destacar que el cuerpo descansará junto a Óscar Marín, gran amigo y mánager del cantante, que también murió en el accidente aéreo.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro. Aunque se ha especulado que pudo haber sido por una falla técnica ocasionada por un aparente descuido del piloto, aún no hay nada confirmado.

Mira: Cuñado de exparticipante de La casa de los famosos murió en el accidente de Yeison Jiménez; así lo anunció