La hermana de Yeison Jiménez se despide con FOTOS inéditas del cantante; así fue su desgarrador mensaje

Lina Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, compartió una serie de fotografías inéditas para despedirse públicamente del cantautor, mostrando distintos momentos familiares que hasta ahora no se conocían. Las imágenes fueron difundidas tras la muerte del intérprete en un accidente aéreo en Colombia, y permitieron ver una faceta cercana y personal del artista, más allá de los escenarios y su trayectoria musical.

Lina Jiménez comparte fotos inéditas de Yeison y mensaje de despedida. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

De acuerdo con la información difundida por la Aeronáutica Civil de Colombia, Yeison Jiménez llegó el sábado 10 de enero al aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 15:50 horas. En ese punto abordó una avioneta privada que tenía como destino Medellín, desde donde posteriormente se trasladaría a Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación programada.

Según el comunicado oficial, el siniestro de la aeronave, con matrícula N325FA, se confirmó aproximadamente a las 16:11 horas, en inmediaciones del aeródromo de Paipa, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. Tras el impacto, al lugar arribaron organismos de socorro y la Policía Nacional, quienes confirmaron el fallecimiento de los seis ocupantes del vuelo.

Entre las víctimas se encontraba el cantante Yeison Jiménez, así como los integrantes de su equipo y el piloto de la aeronave:



Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

el capitán Fernando Torres Rojas.

La Aeronáutica Civil informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate y que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes llevó a cabo las labores de recolección de evidencia correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Así se despide la hermana de Yeison Jiménez con fotos y emotivos mensajes. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se despidió la hermana de Yeison Jiménez con fotos inéditas del cantante?

Lina Jiménez se despidió recientemente de su hermano Yeison Jiménez a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram. En ellas compartió diversas fotografías que muestran a Yeison en la playa, celebrando cumpleaños y disfrutando momentos en familia, recordando su vida y cercanía.

Junto a las imágenes, Lina escribió frases que reflejan su dolor y la despedida que aún duele vivir: “Mamá, tenemos que ser fuertes”, “Hermano, danos fuerza, por favor” y “No, Yeison, por favor, no me dejes sola, niño. Te lo suplico”.

Estas publicaciones permiten a sus seguidores acompañarla en su duelo y conocer la relación especial que mantenía con Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez murió en un accidente en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia. Desde los siete años comenzó a mostrar interés por la música, participando en concursos de canto locales durante su infancia. Su niñez estuvo marcada por la separación de sus padres y dificultades familiares, lo que lo llevó a mudarse con su madre y su hermana a Bogotá, donde inició su camino hacia la composición y la música profesional.

Durante su juventud, el cantante enfrentó problemas personales relacionados con drogas y el alcohol, así como dificultades legales que lo llevaron a cumplir una condena bajo la modalidad de casa por cárcel. A pesar de estos obstáculos, continuó desarrollando su talento musical, escribiendo canciones y trabajando en Bogotá, incluida su experiencia laboral en el mercado mayorista de Corabastos.

La carrera de Yeison Jiménez como cantautor de música popular colombiana comenzó con la grabación de su tema Te deseo lo mejor en el estudio del productor Jorge González, conocido como El Peruano. Posteriormente, lanzó su primer álbum Con el corazón, volumen 1 en 2013, y a lo largo de su trayectoria compuso más de 70 canciones, realizando presentaciones en Colombia y en el extranjero, incluyendo Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, y colaborando con artistas reconocidos del género como El Charrito Negro, Jhonny Rivera y Jhon Alex Castaño.

