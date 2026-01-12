Muerte de Yeison Jiménez: ¿Cuál es la relación que tenía el fallecido cantante con Ángela Aguilar y Nodal?

Yeison Jiménez, exponente de la música regional colombiana, murió en un trágico accidente aéreo el 10 de enero en Boyacá, Colombia. El cantante de 39 años, conocido por su característico estilo de ranchera y corridos, perdió la vida junto con otras cinco personas en un siniestro que está siendo investigado por las autoridades.

La noticia de su muerte ha dejado al mundo de la música consternado, especialmente por su creciente relación con el regional mexicano, en particular con artistas de renombre como Ángela Aguilar y Christian Nodal. ¿Cuál era su relación con ambos intérpretes?

Muere Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez?

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió la tarde del 10 de enero cuando la aeronave en la que viajaba, con destino a Medellín, sufrió un accidente en la vereda Romita, ubicada entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. Jiménez se dirigía a cumplir con un compromiso profesional, pues tenía programado un concierto en Marinilla como parte de su gira.

Según información divulgada por Infobae Colombia, tras el impacto con el suelo, la aeronave se incendió, lo que provocó la rápida movilización de los servicios de emergencia a la zona. Equipos de rescate llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores necesarias, confirmando que no hubo sobrevivientes.

Los primeros informes indican que el accidente ocurrió poco después de que el avión comenzara a despegar del aeropuerto. De manera preliminar, se señaló que la aeronave habría perdido el control segundos antes de alcanzar la altura adecuada para continuar el vuelo.

Tal vez te interese: Muere trágicamente expiloto de NASCAR junto a su esposa e hijos en aparatoso accidente aéreo: ¿Quién era?

Un cantante murió en un trágico accidente. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la relación que tenía Yeison Jiménez con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde su infancia en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez creció inmerso en la cultura de la música mexicana, influenciado por los rancheros y corridos que escuchaba en las cantinas de sus padres. Esta conexión con la música mexicana, que marcó su carrera, se convirtió en el pilar que cimentó su relación profesional con figuras de la dinastía Aguilar y con artistas contemporáneos como Christian Nodal.

En una entrevista de 2025, Jiménez reconoció: “ México es el país que sembró en mí la música regional. Crecí escuchando su música toda la vida. Les tengo una deuda. ”

La relación entre Yeison Jiménez y la familia Aguilar se fue tejiendo a través del tiempo, primero como admiración y posteriormente como una sincera amistad. En 2024, durante una entrevista con Univisión, Yeison Jiménez expresó su respeto hacia Ángela Aguilar y su familia:

Es muchísimo respeto el que le tenemos a Angelita, por aquí estuvo en Colombia, le fue muy bien. Conozco a Pepe, a su señor padre, con el cual compartimos, fuimos a comer. Así que muchas bendiciones a Christian, a Ángela, a toda su familia. Que les vaya superbién con su matrimonio. Yeison Jiménez

Una de las etapas más significativas en la carrera de Yeison Jiménez fue su participación como telonero en la gira de Christian Nodal por Colombia y Chile en 2022. Ese evento fue un hito en la carrera del colombiano, quien logró ganarse el corazón del público sudamericano.

Lee: Exesposo de Débora Estrella se quiebra en vivo por la noticia de su muerte

Yeison Jiménez y su relación con la familia Aguilar / Infobae, redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó la familia Aguilar, a la muerte de Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez ha dejado una profunda tristeza en la industria musical, especialmente entre sus compañeros de la música regional mexicana. Artistas como Pepe Aguilar, quien fue cercano a Jiménez, se despidieron públicamente del cantante. A través de su cuenta de Instagram, Pepe compartió la canción “Aventurero” y escribió un emotivo mensaje:

Hasta siempre, querido amigo. Descansa en paz. Pepe Aguilar, vía redes sociales

Hasta el momento, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal no se han pronunciado públicamente sobre la muerte de Jiménez. Sin embargo, la partida de Yeison ha sido lamentada por otros artistas de renombre como Eduin Caz, Natalia Jiménez, Alfredo Olivas y Luis Ángel “el Flaco”.

Te puede interesar: Muere conductora de televisión y chef a los 43 años en trágico accidente aéreo; esto es todo lo que se sabe