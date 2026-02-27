Muere Marco Tolama, “el Charro volador”, icónico cronista y piloto mexicano, a los 79 años; ¿de qué murió?

En diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Greg Biffle, querido piloto de la NASCAR, quien falleció junto a su familia en un accidente aéreo en Carolina del Norte. La noticia conmocionó al mundo del automovilismo.

Ahora, el mundo del cronismo mexicano perdió este 26 de febrero a una de sus figuras más emblemáticas. Marco Tolama, conocido como “el Charro volador”, falleció dejando tras de sí una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas como piloto y cronista especializado. ¿Cómo lo despidieron?

Muere Marco Tolama / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Marco Tolama, “el Charro volador”, cronista mexicano?

La muerte de Marco Tolama fue confirmada a través de sus redes sociales oficiales la noche del jueves 26 de febrero. En el mensaje, su familia destacó que Tolama:

“ Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años ”, se lee en el mensaje.

Colegas y fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, recordando anécdotas, transmisiones memorables y momentos que fueron narrados por él, aquí algunos comentarios:



“Mi más sentido pésame, un abrazo afectuoso a todos sus seres queridos y mucha fuerza hacia adelante”,

“Un abrazo a toda la familia y un gran recuerdo las narraciones que de niño estuve escuchando” y,

“Increíble cómo logró que toda una generación se enamorara del automovilismo”.

Marco Tolama como piloto / X: Marco Tolama

¿De qué murió Marco Tolama “el Charro volador”, famoso cronista mexicano?

La noticia sobre la muerte de Marco Tolama, confirmada en redes sociales, generó, además de despedidas y homenajes, especulaciones sobre las causas de su muerte, mismas que fueron aclaradas.

Según información del portal Expreso, Tolama falleció debido a problemas de salud originados por un grave padecimiento respiratorio que lo obligó a permanecer hospitalizado durante varias semanas, en terapia intensiva y con asistencia.

Colegas del medio también lo despidieron y aseguraron que, más allá de su talento como cronista, su calidad como persona iba más allá.

Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.



Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del…

¿Quién fue Marco Tolama, “el Charro volador”, piloto y cronista mexicano?

Antes de convertirse en referente de los micrófonos, Marco Tolama brilló en las pistas. Durante la década de los 70 compitió tanto a nivel nacional como internacional, ganándose el apodo del “Charro volador” por su estilo aguerrido y su carisma muy mexicano.

Su experiencia como piloto marcó profundamente su estilo como comentarista. Esa experiencia en el automovilismo le permitió conectar con el público de una manera distinta: no solo informaba, sino que traducía la emoción de la pista, para muchos televidentes y radioescuchas.

El salto definitivo a la popularidad llegó con la televisión. En los inicios de la extinta Imevisión, el periodista José Ramón Fernández lo invitó a integrarse al equipo deportivo para aportar su experiencia en automovilismo. Así comenzó una etapa fundamental en programas como DeporTV y Los protagonistas, donde Tolama se consolidó como analista especializado.

Además de la televisión abierta, colaboró con espacios como Radio Trece, Claro Sports y TUDN, así como en revistas especializadas. Dio cobertura a campeonatos nacionales como NASCAR México, Súper Copa y Fórmula Renault, y siguió de cerca series internacionales como la Champ Car.

