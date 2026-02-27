Muere Marco Tolama, “el Charro volador”, icónico cronista y piloto mexicano, a los 79 años; ¿de qué murió?
El jueves 26 de febrero se confirmó la muerte de Marco Tolama, conocido como "el Charro volador", piloto y cronista mexicano, tras estar hospitalizado. ¿Qué padecía?
Ahora, el mundo del cronismo mexicano perdió este 26 de febrero a una de sus figuras más emblemáticas. Marco Tolama, conocido como “el Charro volador”, falleció dejando tras de sí una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas como piloto y cronista especializado. ¿Cómo lo despidieron?
¿Cómo anunciaron la muerte de Marco Tolama, “el Charro volador”, cronista mexicano?
La muerte de Marco Tolama fue confirmada a través de sus redes sociales oficiales la noche del jueves 26 de febrero. En el mensaje, su familia destacó que Tolama:
“Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años”, se lee en el mensaje.
Colegas y fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, recordando anécdotas, transmisiones memorables y momentos que fueron narrados por él, aquí algunos comentarios:
- “Mi más sentido pésame, un abrazo afectuoso a todos sus seres queridos y mucha fuerza hacia adelante”,
- “Un abrazo a toda la familia y un gran recuerdo las narraciones que de niño estuve escuchando” y,
- “Increíble cómo logró que toda una generación se enamorara del automovilismo”.
¿De qué murió Marco Tolama “el Charro volador”, famoso cronista mexicano?
La noticia sobre la muerte de Marco Tolama, confirmada en redes sociales, generó, además de despedidas y homenajes, especulaciones sobre las causas de su muerte, mismas que fueron aclaradas.
Según información del portal Expreso, Tolama falleció debido a problemas de salud originados por un grave padecimiento respiratorio que lo obligó a permanecer hospitalizado durante varias semanas, en terapia intensiva y con asistencia.
Colegas del medio también lo despidieron y aseguraron que, más allá de su talento como cronista, su calidad como persona iba más allá.
Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.— Marco Tolama (@MarcoTolama) February 27, 2026
Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del… pic.twitter.com/am7xLSeVhk
¿Quién fue Marco Tolama, “el Charro volador”, piloto y cronista mexicano?
Antes de convertirse en referente de los micrófonos, Marco Tolama brilló en las pistas. Durante la década de los 70 compitió tanto a nivel nacional como internacional, ganándose el apodo del “Charro volador” por su estilo aguerrido y su carisma muy mexicano.
Su experiencia como piloto marcó profundamente su estilo como comentarista. Esa experiencia en el automovilismo le permitió conectar con el público de una manera distinta: no solo informaba, sino que traducía la emoción de la pista, para muchos televidentes y radioescuchas.
El salto definitivo a la popularidad llegó con la televisión. En los inicios de la extinta Imevisión, el periodista José Ramón Fernández lo invitó a integrarse al equipo deportivo para aportar su experiencia en automovilismo. Así comenzó una etapa fundamental en programas como DeporTV y Los protagonistas, donde Tolama se consolidó como analista especializado.
Además de la televisión abierta, colaboró con espacios como Radio Trece, Claro Sports y TUDN, así como en revistas especializadas. Dio cobertura a campeonatos nacionales como NASCAR México, Súper Copa y Fórmula Renault, y siguió de cerca series internacionales como la Champ Car.
