Muere boxeador que enfrentó a Julio César Chávez, a los 68 años, ¿Quién era Rubén Castillo? Esto se sabe

A unos cuantos días de la trágica muerte de Héctor Zamorano, participante de la primera generación de ‘La academia’, se anuncia el deceso de un boxeador que tuvo la oportunidad de pelear contra el campeón Julio César Chávez. Se trata de Rubén Castillo, quien perdió la vida a los 68 años.

Rubén Castillo / Redes sociales

¿Cómo murió el boxeador Rubén Castillo?

El pasado 25 de febrero, diversas celebridades del ámbito deportivo usaron sus redes sociales para anunciar la muerte de Rubén Castillo, también conocido como ‘el Conquistador’. Posteriormente, la noticia fue confirmada por varios medios de comunicación.

De acuerdo con sitios como TMZ, Rubén pereció en su hogar de California, rodeado de sus seres queridos tras luchar contra el cáncer.

Cabe destacar que Mauricio Sulaiman, empresario y un allegado a Castillo, pidió oraciones por él a finales de enero. A través de una publicación en Instagram, Mauricio dejó ver que Castillo no estaba bien.

“Acabo de tener una conversación con Rubén Castillo, uno de los luchadores más duros de su generación. Te invitamos a unirte en oración por su salud. Mañana es un día importante para él y necesita oraciones y amor. Me pidió que rogara a todos que se hicieran chequeos médicos regulares para asegurarse de que todo está bien o descubrir la enfermedad a tiempo”, indicó.

Justo el 25 de febrero, compartió un video en el que se decía muy triste por la muerte de Rubén. Lo describió como una “persona maravillosa” y recordó un poco de su gran legado en el boxeo.

¿Cómo despidieron al boxeador Rubén Castillo?

Hasta el momento, la familia de Rubén Castillo no se ha pronunciado ante el siniestro, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Por otra parte, los grandes fans del exboxeador no han dudado en usar sus redes sociales para lamentar su muerte y solidarizarse con la familia en estos momentos tan complicados. Según algunos reportes, sería velado esta semana en California. No obstante, esto no es información oficial.

Rubén Castillo / Redes sociales

¿Quién fue Rubén Castillo?

Rubén Castillo era un boxeador y actor de origen americano. De origen texano, nació en 1957 y su debut en el boxeo fue en 1975. Aunque apenas era un novato, logró ganar por nocaut a su rival, Frank Castro.

Luchó varias veces por el título mundial, enfrentando a leyendas como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Alexis Argüello y Juan Laporte. Aunque no ganó, muchos lo consideran como ‘el campeón sin corona’. En 1988, actuó en la cinta ‘Puños de acero’.

Tuvo retiros temporales a lo largo de su carrera. Colgó los guantes de forma definitiva en 1997 con un récord de 67-10 (37 KOs). Pese a su retiro, siguió activo en el boxeo como comentarista.

Mantuvo un perfil bajo durante los últimos años de su vida, por lo que se desconoce si estaba casado o tenía hijos. Según colegas, era una persona muy comprometida con el deporte.

