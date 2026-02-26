Asesinan a Julio César, querido cantante de regional mexicano; fue acuchillado, ¡así lo despiden!

La muerte de Óscar Alvarado, cantante conocido como ‘el Chino de Rancho’, ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas del ámbito, pues fue asesinado tras una riña a las afueras de un restaurante en Durango.

La madrugada de este jueves 26 de febrero se confirmó la trágica muerte de Julio César, cantante de regional mexicano que fue asesinado la tarde del miércoles, mientras circulaba en su camioneta. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un comunicado oficial. ¿Quién era exactamente?

¿Cómo anunciaron la muerte de Julio César, cantante de regional mexicano?

Hoy, jueves 26 de febrero, trascendió que Julio César Beltrán, acordeonista y exintegrante de Grupo arraigado, fue asesinado el miércoles 25 de febrero mientras circulaba en su camioneta.

Grupo arraigado publicó un mensaje oficial en el que confirmaba la lamentable noticia, pero en el que también destacaban su calidad personal y profesional:

“ Con profundo pesar y respeto, participamos en el sensible fallecimiento de Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo ”, se lee en el comunicado.

Además, mencionaron que encontró en el acordeón y en la composición el lenguaje perfecto para expresar sus sentimientos, honrando siempre el legado musical que recibió en casa.

¿Cómo murió Julio César Beltrán, exmiembro de Grupo arraigado?

De acuerdo con los primeros reportes, el músico transitaba por el Malecón Viejo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego. Los impactos habrían sido letales y, según versiones preliminares, perdió la vida en el lugar de los hechos.

El asesinato ha generado indignación entre colegas y seguidores, quienes aseguran que se trataba de una persona tranquila, dedicada a su familia y a su carrera musical que continuaba en ascenso.

Al momento de esta nota aún no se han reportado personas detenidas o las causas que derivaron en el ataque que terminó con su vida.

¿Quién efue Julio César Beltrán, exmiembro de Grupo arraigado?

Julio César Beltrán fue conocido en el mundo del regional mexicano por su talento con el acordeón y, según sus colegas, por su profesionalismo.

Formó parte del equipo del cantante Diego Rivas y más adelante colaboró durante aproximadamente siete años con Jorge Santacruz, entre 2011 y 2018.

Tras esa etapa, decidió emprender su propio camino como solista, lanzando temas como:



“Arturo el más duro”,

“Soy leyenda”,

“La era antrax” y

“Vicente al frente”.

Su última presentación tuvo lugar el pasado 21 de febrero en el Manhattan Night Club de Los Mochis, sin que nadie imaginara que sería la última vez que subiría a un escenario.

