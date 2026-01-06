Muere estrella del regional mexicano y deja a su grupo devastado; revelan desgarradores detalles de su muerte

Luego de que hace semanas se confirmó la muerte de una cantante mexicana e hija del icónico comediante “el Fufurufo” en Nuevo León, la escena musical del regional mexicano amaneció envuelta en tristeza tras confirmarse una noticia que nadie esperaba. Una figura clave dentro de una reconocida agrupación perdió la vida de forma repentina, dejando no solo un vacío en los escenarios, sino también una profunda herida entre sus compañeros y seguidores.

¿Quién fue el integrante de Ponzoña musical que murió y cómo se confirmó su fallecimiento?

La muerte que enluta al regional mexicano corresponde a Alejandro Carrillo, baterista de la agrupación Ponzoña Musical, una de las bandas más representativas del género duranguense en los últimos años.

La noticia fue confirmada oficialmente el domingo 4 de enero, cuando la propia banda utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su compañero. La publicación, cargada de emoción, incluyó una imagen en blanco y negro del músico y un mensaje que dejó ver el profundo dolor que atraviesan sus integrantes.

La respuesta del público fue inmediata. Fieles seguidores de Ponzoña Musical y del regional mexicano inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, solidaridad y tristeza, recordando a Alejandro Carrillo como un músico talentoso y una pieza clave dentro de la banda.

¿De qué murió la estrella del regional mexicano, Alejandro Carillo?

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de la muerte de Alejandro Carrillo, situación que ha generado aún más incertidumbre entre los seguidores del regional mexicano. La agrupación decidió mantener en reserva los detalles del fallecimiento, enfocándose únicamente en despedir a su compañero y honrar su memoria.

A pesar del hermetismo sobre cómo ocurrió su muerte, el mensaje publicado por Ponzoña musical dejó claro que la pérdida fue completamente inesperada y que el impacto emocional entre los integrantes ha sido profundo.

Ponzoña Musical “Amigo de mil batallas, hermano de profesión solo te adelantaste en este viaje llamado vida, te recordaremos siempre como eras, alegre, ocurrente y sobre todo, como lo que siempre serás, una parte fundamental de nuestra agrupación. Vuela alto amigo mío”.

¿Quién fue Alejandro Carrillo y cuál fue su legado en el regional mexicano?

Alejandro Carrillo fue el baterista de Ponzoña Musical, agrupación reconocida dentro del género duranguense y responsable de éxitos que marcaron a toda una generación de seguidores del regional mexicano.

La banda logró consolidarse gracias a temas como “Son de amores”, “Tanto la quería” y “Ese loco soy yo”, canciones que siguen sonando en fiestas, estaciones de radio y plataformas digitales. Detrás de ese sonido característico estaba el trabajo rítmico de Carrillo, quien se convirtió en una pieza fundamental del proyecto.