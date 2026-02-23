Actor anuncia la muerte de su bebé prematuro con desgarrador mensaje: “Luchó hasta el final”

En medio del luto por Willie Colón, icónico cantante reconocido por su tema ‘El gran varón’, un querido actor confirma la muerte de su bebé. Se trata de José Manuel Suárez, esposo de la también actriz Daniela Alvarado. La celebridad de origen venezolano dio la triste noticia a través de sus redes sociales.

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez / Redes sociales

Lee: Actor que trabajó con grandes estrellas como Adela Noriega, pero murió en medio del dolor: “No podía comer”

¿Cómo fue que José Manuel Suárez anunció la muerte de su bebé?

Hasta hace algunos días, todo era felicidad para José Manuel Suárez y Daniela Alvarado. El actor había anunciado, con bombo y platillo, la espera de su hijo. Se dijo muy emocionado por la noticia y expresó su deseo de que todo saliera muy bien.

Desafortunadamente, el ánimo cambió durante el pasado fin de semana. El 22 de febrero, Suárez compartió un comunicado en el que anunciaba que Daniela había tenido un parto prematuro. Señaló que el bebé tenía 22 semanas de gestación, es decir, poco más de 5 meses.

Si bien se hizo todo lo posible para que el pequeño sobreviviera, este falleció poco después. Sin dar muchos detalles al respecto, mencionó que su esposa estaba recuperándose y agradeció todas las muestras de cariño de sus fanáticos.

“Después de veintidós semanas de gestación, es con profundo pesar que comunicamos que nuestra amada bebé ya no se encuentra con nosotros. Luchó hasta el final, pero llegó de manera prematura y su cuerpecito aún no estaba listo para sobrevivir fuera del útero. Daniela está bien; se encuentra recuperándose”, indicó.

No te pierdas: Muere querido rapero a los 25 años; se habría quitado la vida con un arma de fuego; así lo despidieron

¿Cuál es el estado de salud de Daniela Alvarado tras la muerte de su bebé?

José Manuel Suárez destacó que, si bien Daniela Alvarado se encuentra bien físicamente, aún lidia con el dolor por la pérdida de su bebé, por lo que pidió respeto y privacidad ante este momento tan doloroso.

“Ahora debe dedicar tiempo a su sanación y recuperación. Gracias a todos por sus oraciones, bendiciones y abrazos; los recibimos con mucho agradecimiento. Ahora mismo atravesamos un sentimiento de profundo dolor pero, seguiremos adelante de la mano de Dios, José Gregorio Hernández y todos los santos y ángeles que nos acompañaron hasta ahora. Los queremos y respetamos. Gracias por su apoyo en este momento”. José Manuel Suárez

Hasta el momento, Suárez no ha dado mayor declaración sobre esta situación. En tanto que Daniela ha optado por mantenerse ausente de las redes sociales. El último post de la actriz data del 19 de febrero y fue para felicitar a su esposo por su cumpleaños 38.

En su publicación, Daniela se dijo muy contenta por el “regalo” que le dio. En ese momento, no especificó de qué se trataba. No obstante, con la noticia de su parto prematuro, se sabe que hablaba de su bebé.

“Ya sabes cuál es tu regalo; espero que Dios me dé el tiempo correcto, la bendición, la entereza, la fuerza y la alegría de poder entregártelo. Gracias por salvarme todos los días, por protegerme tanto, por amarme tanto”, se lee.

Como era de esperarse, amigos y fanáticos no han dudado en apoyarlos en esos momentos tan complicados, así como también están a la espera de más actualizaciones sobre el estado de salud de ella.

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez / Redes sociales

¿Quiénes son Daniela Alvarado y José Manuel Suárez?

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez son una pareja de actores muy querida en Venezuela. Ella tiene 44 años, mientras que él tiene 38. Ambos han trabajado en la industria artística desde que eran niños. En el caso de Suárez, se le ha visto en producciones como:

A todo corazón

Mambo y canela

La guerra de los sexos

El árbol de Gabriel

Para verte mejor

Por su parte, a Daniela Alvarado se le ha visto en:

Mujercitas

Juana, la virgen

Malas mujeres

El enemigo

Azul y no tan rosa

Se casaron por lo civil en mayo de 2021. Tan solo unos meses después de eso, decidieron fortalecer su matrimonio por la iglesia. En diciembre del año pasado, anunciaron públicamente que tenían una hija. Se desconoce cuándo nació la pequeña. En redes sociales, se dijeron muy felices y agradecieron a todos aquellos que les “guardaron el secreto”.

“Para quienes fueron nuestros cómplices y mantuvieron la discreción: Gracias. Por ahora solo queríamos pasar por aquí para decirles que los amamos mucho y que deseamos que este 2026 sea maravilloso y bendito. Cuando nos sintamos un poquito más preparados y desde el amor y la prudencia, les contaremos más. Gracias a todos. Feliz 2026”, comentaron.

Mira: Hallan muerta a exparticipante de reality, tras enfrentar acusaciones por abuso; ¿Se quitó la vida?