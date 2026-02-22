Actor que trabajó con grandes estrellas como Adela Noriega, pero murió en medio del dolor: “No podía comer”

Una de las muertes que más impactó en la industria del espectáculo mexicano fue la de Manuel Ojeda. Su gran talento le permitió actuar en grandes proyectos como ‘El vuelo del águila’ y ‘El manantial’. También pudo compartir escenario con estrellas reconocidas como Adela Noriega y Mauricio Islas.

A pesar de que ya han pasado varios años desde su deceso, Manuel sigue siendo recordado y admirado. Lastimosamente, perdió la vida en medio del suplicio. Aquí te contamos cómo fue su vida y muerte.

¿Quién era Manuel Ojeda?

Manuel Salvador Ojeda Armenta, conocido solamente como Manuel Ojeda, fue un reconocido actor mexicano. Inició su carrera artística en la década de los 70, participando en diversas películas y telenovelas. Se estima que participó en cerca de 300 producciones. Estas son algunas de las más reconocidas:

“El vuelo del águila”

“Las poquianchis”

“Canoa”

“Amor gitano”

“El manantial”

“La fea más bella”

“Misión S.O.S”

“Qué bonito amor”

Su última aparición en la pantalla chica fue en 2022, en la telenovela ‘Corazón guerrero’. En este proyecto trabajó con Alejandra Espinoza y Oka Giner.

¿Cómo murió Manuel Ojeda?

Manuel Ojeda murió el 11 de agosto de 2022. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores. En aquel entonces, le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Manuel Salvador Ojeda ‘Manuel Ojeda’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, expresaron.

Poco después de su funeral, Gerardo Lucio, su mánager, declaró a los medios que la celebridad había enfrentado muchas complicaciones de salud durante los últimos meses de su vida. Destacó que su hígado “ya estaba muy mal”, lo que le provocaba náuseas y dificultad para comer.

“Su hígado ya estaba muy mal. Eso le provocaba tener ascos, náuseas y no podía comer a pesar de que yo, en varias ocasiones, le insistía en que tenía que comer” Mánager de Manuel Ojeda

Si bien fue atendido por médicos y fue hospitalizado días antes de su deceso, poco pudieron hacer por él. La causa oficial de fallecimiento fue cirrosis hepática.

“Fueron cerca de dos meses que estuvo viendo a doctores porque no podía comer, tenía cierto asco por la comida. Él ya estaba un poco decaído, ya estaba un poco malito. Ingresó al hospital y ya no pudieron hacer nada por él”, contó.

¿Qué es la cirrosis hepática, enfermedad que afectó a Manuel Ojeda?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la cirrosis hepática, enfermedad que le quitó la vida a Manuel Ojeda, es la formación avanzada de cicatrices en el hígado causada por muchas enfermedades y afecciones, como el consumo de alcohol durante mucho tiempo, la obesidad y el hígado graso, o infecciones hepáticas, entre otras.

No tiene cura, pero, si se detecta a tiempo, se puede iniciar un tratamiento que ayude a parar el daño y, en casos únicos, hasta revertirse. En casos mayores, se necesita un trasplante de hígado.

