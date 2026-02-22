Muere exbeisbolista de los Dodgers de Los Ángeles, a los 34 años, tras cirugía y ¡problemas con la anestesia!

A finales del 2025 se informó la muerte del hijo de Alex Vesia, un jugador de los Dodgers de Los Ángeles que se ha convertido en un ícono del pitcheo del equipo de California.

Nuevamente el mundo del deporte se vistió de luto, ya que un querido exbeisbolista de apenas 34 años, tras someterse a una cirugía que se presumía sencilla, murió. Tras varios días de especulaciones sobre su muerte, fue su esposa la que dio más detalles sobre las causas del deceso. ¿Quién era y de qué murió?

¿Qué beisbolista de los Dodgers murió recientemente tras someterse a cirugía?

Hace poco más de una semana se confirmó la inesperada muerte de Terrance Gore, quien falleció a los 34 años. Lo que en un inicio parecía una cirugía de rutina terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado tanto a su familia como a la comunidad del béisbol.

Aunque no fue una superestrella tradicional en términos ofensivos, Terrance Gore se ganó un lugar especial en las Grandes Ligas gracias a su velocidad explosiva y su capacidad para cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos.

Diversas figuras del béisbol, así como fans y seguidores de los equipos en los que militó, destacaron, además de su talento, su energía contagiosa dentro y fuera del diamante.

El exbeisbolista Terrance Gore / Redes sociales

¿Cómo murió el exbeisbolista Terrance Gore?

De acuerdo con el testimonio de Britney, su esposa, Gore ingresó al hospital para someterse a una intervención quirúrgica urgente tras presentar un problema en el apéndice. La operación consistió en la extirpación del órgano, un procedimiento común que en la mayoría de los casos no representa mayores riesgos.

“ Entró para una cirugía de emergencia. Le extirparon el apéndice ”, explicó en entrevista con la cadena WMBB.

Según su relato, la intervención se desarrolló con normalidad y el exjugador incluso salió del quirófano en condición estable. Sin embargo, poco después comenzaron a presentarse complicaciones inesperadas.

“ Salió de la cirugía y estaba bien. Luego tuvo algunas complicaciones, posiblemente con la anestesia, y sufrió un paro cardíaco ”, detalló.

En redes sociales, su esposa expresó el profundo dolor que atraviesa la familia: “ Nuestros corazones están destrozados, mis bebés están destrozados. Toda nuestra familia está perdida. Esto fue tan inesperado ”.

Murió Terrance Gore, exbeisbolista de la MLB / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Terrance Gore en el beisbol?

Terrance Gore nació en 1991 y se consolidó en la MLB, como uno de los corredores emergentes más peligrosos y eficientes de su época, gracias a su velocidad que destacaba entre los demás.

Fue elegido en el Draft por los Kansas City Royals, franquicia con la que inició su proceso de formación en las ligas menores. Más adelante integró el plantel de los Royals que se coronó en la Serie Mundial de 2015, contribuyendo con su velocidad en situaciones clave.

Más adelante, también formó parte de los equipos campeones de los Los Angeles Dodgers en 2020 y de los Atlanta Braves en 2021, sumando así tres anillos de Serie Mundial con tres organizaciones diferentes, un hito poco habitual en la MLB.

